Megnyitottak a szavazókörök

Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.

Szavazni kizárólag a személyazonosság igazolása után lehet az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán, az ország 10 047 szavazókörében reggel 6 és este 7 óra között.

A választáson kizárólag személyesen és - a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével - csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni.

A szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe. A szavazókörben az is leadhatja szavazatát, aki korábbi kérelme alapján a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel, de személyesen megjelenik és a mozgóurnát kért választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben van.

A választópolgár bármilyen típusú érvényes személyi igazolvánnyal igazolhatja magát: a kártyával és a régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvánnyal egyaránt (utóbbi lehet a régi, kemény borítójú, a népköztársasági címerrel vagy a puha borítójú, a köztársasági címerrel).