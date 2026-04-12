Megnyitottak a szavazókörök
Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.
Szavazni kizárólag a személyazonosság igazolása után lehet az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán, az ország 10 047 szavazókörében reggel 6 és este 7 óra között.
A választáson kizárólag személyesen és - a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével - csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni.
A szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe. A szavazókörben az is leadhatja szavazatát, aki korábbi kérelme alapján a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel, de személyesen megjelenik és a mozgóurnát kért választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben van.
A választópolgár bármilyen típusú érvényes személyi igazolvánnyal igazolhatja magát: a kártyával és a régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvánnyal egyaránt (utóbbi lehet a régi, kemény borítójú, a népköztársasági címerrel vagy a puha borítójú, a köztársasági címerrel).
A bizottság elfogadja a kártya formátumú, érvényes gépjármű-vezetői engedélyt és az érvényes útleveleket is.
Az egyes okmányok igénylése során, a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) azonban nem alkalmas a személyazonosság igazolására, ahogyan a DÁP applikáció sem alkalmas a választási eljárásban a személyazonosság igazolására.
Az idei választás újdonsága, hogy a választópolgárnak már nem kell igazolnia a lakcímét vagy személyi azonosítóját a lakcímkártyájával, a bizottság a választót neve és természetes azonosítói (születési neve, anyja neve, születési helye és ideje) alapján azonosítja.
Ha a választópolgár nem rendelkezik sem személyazonosító igazolvánnyal, sem útlevéllel, sem pedig vezetői engedéllyel, akkor a nyitva tartó kormányablakokban a szavazás napján még igényelhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már igazolhatja személyazonosságát.
A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége. A szavazásra nem jogosult, visszautasított polgárokról jegyzéket vezetnek.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyeket a bizottság egy tagja a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. Az idei választáson már nem kötelező a boríték használata, de azt a választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság átadja. Ha a választópolgár nem használ borítékot, akkor felhívják a figyelmét arra, hogy a szavazólapokat úgy hajtsa össze, hogy a szavazata sem a bizottság, sem más választópolgár számára ne legyen megismerhető.
Délig még lehet mozgóurnát igényelni
Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán.
Aki még nem tette meg, de szeretne mozgóurnával szavazni, az kérelmét vasárnap délig még benyújthatja online, elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel (például futárral vagy hozzátartozóval), valamint kézbesítési meghatalmazottal is.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylés okát is, arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.
Ha a mozgóurnát nem a választópolgár lakcímére kérik, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell a pontos címet, valamint a választópolgár személyes adatait (kérelmező neve, - ha eltér - születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi azonosító száma vagy hatósági igazolványának száma), amelyeknek meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplőkkel, különben a kérelmet elutasítják. A kérelem formanyomtatványa letölthető a valasztas.hu oldalról.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen.
Aki korábban mozgóurnát kért, az a szavazókörben is leadhatja szavazatát, amennyiben személyesen mégis megjelenik, és a mozgóurnát kért választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben rendelkezésre áll.
Csak pecséttel érvényes a szavazólap
Nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le a választópolgár jelenlétében. A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz "érvényesítheti" a bizottság egyik tagja.
A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak ellenőrzik a személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e az adott szavazóköri névjegyzékben.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság egyik tagja a két országgyűlési szavazólapot a hivatalos bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában, és átadja a választópolgárnak. Az idei választáson már nem kötelező a boríték használata, de azt a választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság átadja.
A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot.
Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.
A szavazólapok átadása után a szavazatszámláló bizottság - kérésre - elmagyarázza a szavazás módját, de a választót nem befolyásolhatja döntésében.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a párt neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet. Nem tekinthető érvényes szavazatnak a "bekarikázás", "besatírozás", "kipipálás", és az sem, ha nem a válasz alatti karikában metszik egymást a vonalak.
A szavazat leadásához a választópolgár használhatja a szavazófülkében elhelyezett tollat vagy a saját - bármilyen színű - tollát, filctollát is. A ceruzával leadott szavazat azonban érvénytelen, de kétség esetén úgy kell tekinteni, mintha a választópolgár tollat használt volna, a szavazatszámláló bizottság nem "tesztelheti" például radírozással.
A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti az, ha a szavazólapra bármilyen megjegyzést írtak.
Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de a szavazófülke használatára nem lehet kötelezni a választópolgárt. A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó tartózkodhat a szavazófülkében, az úgynevezett családi szavazás tilos, az a szavazás titkosságának sérelmét jelenti.
A jogszabály nem tiltja, hogy a választópolgár a szavazófülkében lefényképezze a szavazólapját.
Miután a választópolgár kitöltötte a szavazólapokat, választása szerint vagy borítékban, vagy boríték nélkül az urnába dobja. Ha az urnába helyezés előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság az elrontott szavazólap helyett újat ad. A cserére egy esetben, és csak az urnába helyezés előtt van mód.
Az elrontott szavazólap hátoldalára a szavazatszámláló bizottság felvezeti a "rontott" megjegyzést, és bevonja. Az elrontott szavazólapok számát a választás szavazóköri eredményéről készült jegyzőkönyvben - a szavazás befejezését követően - rögzítik.
A szavazatok ellenőrzésekor a szavazatszámláló bizottság nem veheti figyelembe azokat a szavazólapokat, amelyeken nem szerepel pecsét, de azok számát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
+Ez is érdekelheti
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést
Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett
Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette
Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott
Már kora reggel választási törvényt sértett a Tisza
Így buzdít a szavazásra Kocsis Máté - Videó
Leadta szavazatát Orbán Viktor - Fotó
Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk