2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
8°C Budapest
orbán viktor
választás
kis grófo

Kis Grófóval erősítette meg a roma közösséggel kötött szövetséget Orbán Viktor - videó

Kis Grófóval közös videóban beszélt Orbán Viktor arról, hogy a roma közösséggel több mint egy évtizede tartó megállapodás köti össze a kormányt.
2026. április 11., szombat 20:41
Vágólapra másolva!

„Összeesküvést szervezek” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban - fejtette ki a Magyar Nemzet.

„Én azért jöttem, hogy támogassam Orbán Viktor miniszterelnök urat speciálba” – mondta Kis Grófo a videóban.

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány tíz-egynéhány éve megállapodást kötött a roma közösséggel: munka, gyerekek nevelése, kormányzati támogatás.

Amióta létezik a megállapodás a kormány és a roma közösség között, azóta nekünk van egy ilyen nyílt összeesküvésünk Grófóval, és választások előtt ezt meg szoktuk erősíteni

– közölte a kormányfő.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Tovább a címoldalra