Orbán Viktor: Olyan győzelmet aratunk, amellyel talán saját magunkat is meglepjük
Kis Grófóval erősítette meg a roma közösséggel kötött szövetséget Orbán Viktor - videó
„Összeesküvést szervezek” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban - fejtette ki a Magyar Nemzet.
„Én azért jöttem, hogy támogassam Orbán Viktor miniszterelnök urat speciálba” – mondta Kis Grófo a videóban.
Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány tíz-egynéhány éve megállapodást kötött a roma közösséggel: munka, gyerekek nevelése, kormányzati támogatás.
Amióta létezik a megállapodás a kormány és a roma közösség között, azóta nekünk van egy ilyen nyílt összeesküvésünk Grófóval, és választások előtt ezt meg szoktuk erősíteni
– közölte a kormányfő.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
