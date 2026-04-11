Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója a digitális térben is veri Magyar Pétert

Mindenki tudja, hogy a mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb. Kampányinnovációkban pedig a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb – írta gyorselemzésében szombaton Deák Dániel a XXI. Század vezető elemzője.
2026. április 11., szombat 15:42
Bejegyzésében azt írta, hogy a kampánybusz kiváló közösségi média mágnes és ez szabad szemmel is látszik most az interneten. Teljesen újszerű, a végére időzítve, amikor a legfontosabb. 

Orbán Viktor így sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján. 

A kampánybuszon ráadásul ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média pillanat születik. A megafonos és további véleményvezérek pedig ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák a helyszínről. Százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz kampánybuszra

 – emelte ki. 

Hozzátette, hogy a mai napon Orbán Viktornak meglesz az egymillió kézfogás, és ezzel párhuzamosan a kampánybusz simán meghozza az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon. 

Ezzel pedig a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri, míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultrakínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt 

– hangsúlyozta az elemző.

 

