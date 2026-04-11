Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

Folytatódik az egymillió találkozás napja, amit a választási kampány végére hirdetett meg Orbán Viktor.
2026. április 11., szombat 13:36
Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Mint ismert, a miniszterelnök a választási kampány utolsó napjára meghirdette az egymillió kézfogás napját.


A találkozások után a kormányfő visszatér Budapestre, ahol megtartja beszédét az országjárásának utolsó állomásán, a Szentháromság téren 19 órától.


A bejegyzéshez mellékelt videóban Orbán Viktor elmondta:

a vártnál nagyobb arányú győzelmet fogunk aratni.


Majd hozzátette:

menjenek és kampányoljanak, mindenki hozzon el mindenkit!

 


Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos

 

