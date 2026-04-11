Hidvéghi: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba
Hidvéghi Balázs a részletekről elmondta, két amerikai kongresszusi képviselő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, felróva neki, hogy az Európai Bizottság beavatkozik a magyarországi választásokba.
Hangsúlyozta: az Európai Bizottság aláássa az európai intézményekbe vetett közbizalmat. Az államtitkár azt mondta, az Európai Bizottság beavatkozása két módon zajlik: az egyik a politikai tevékenységet végző akciócsoportok óriási összeggel történő finanszírozása, a másik a cenzúrázás, ami elsősorban az online térben közölt tartalmak korlátozását jelenti. Ezzel összefüggésben az államtitkár ismertette, hogy az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló irányelv keretében élesíti az úgynevezett Gyorsreagálású rendszert, ami nem más, mint politikailag elfogult tényellenőrök működése, vagyis cenzúra, ami a konzervatív nemzeti alapú tartalmakat korlátozza az online térben.
Hidvéghi Balázs emlékeztetett, Mark Zuckerberg, a Meta alapítója 2025-ben elismerte, hogy az Amerikai Egyesült Államokban működött a politikai cenzúra. Ezt többek között a Trump adminisztrációnak is köszönhetően, megszüntették.
Az államtitkár úgy vélte, ahelyett, hogy Brüsszel hasonlóan járt volna el, és megszüntette volna a cenzúrát, ők növelték az erre szánt forrásokat. Ezért a Fidesz európai parlamenti képviselői az Európai Bizottságot írásban arról kérdezték, hogy kik és milyen tartalmakat, milyen elvek alapján akarnak korlátozni. "Semmilyen választ nem adott az Európai Bizottság, nyilván nem véletlenül" - fűzte hozzá a politikus.
Hidvéghi Balázs ugyanakkor arról számolt be, hogy az Európai Bizottság 2019 és 2023 között 17 milliárd euró összegben támogatott 37 ezer szerződés keretében politikailag elfogult, ideológiai feladatot teljestő szervezeteket, amelyek folyamatosan támadták és támadják Magyarországot azért, mert az ország az elmúlt években nemzeti alapú politikát folytatott.
Hozzátette, a beavatkozás, amit az amerikai képviselők szóvá tesznek, tágabb értelemben is tetten érhető: évek óta az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen vezetésével, saját magát politikusi szerepbe helyezte és ideológiailag elfogult alapon avatkozik be a politikai folyamatokba. Nyilvánvalóvá tették például, hogy Magyarországon a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogatják, hogy egy nekik kedvező, az ő érdekeiket jobban kiszolgáló politika legyen Magyarországon.
Az államtitkár közölte, hogy az utóbbi időben, amikor az orosz ukrán háború határozza meg az európai történéseket, az Európai Bizottság Ukrajna vélt vagy valós érdekeit az uniós tagállamok érdekei elé helyezi, és "Kijevvel összejátszva", gyakorlatilag nyomást gyakorol Magyarországra.
Legújabb fejleményként említette, hogy akár titkosszolgálati eszközöktől sem riadnak vissza, hiszen most nyilvánosságra kerültek a miniszterelnök és a külügyminiszter tárgyalásai. A magyar állam vezetését pedig azért támadják, mert azok fenntartják a beszélő viszonyt akár az oroszokkal is.
"Mi azt mondjuk, hogy mivel az orosz ukrán háború nem a mi háborúnk, ezért az a minimum és az a logikus, hogy fenn kell tartani a tárgyalást az oroszokkal is annak érdekében, hogy ezt a háborút minél hamarabb lezárhassuk és visszatérjen Európába a béke és a nyugodt gazdasági együttműködés" - fogalmazott az államtitkár.
Hidvéghi Balázs az Európai Bizottság beavatkozásairól kérdésre válaszolva elmondta, ez a fajta politikai manipuláció az emberek demokratikus döntési jogát károsítja. "Mi a szabadságban hiszünk, a véleménynyilvánítás szabadságban, és abban a fair politikai vitában, ahol nem álcáznak civil szervezeti támogatásként politikai akciószervezeteket és nem tekerek le bizonyos tartalmakat azért, mert ez valamilyen arctalan cenzoroknak nem tetszik."
Hidvéghi Balázs, szintén kérdésre válaszolva, arra hívta fel a figyelmet, hogy erőszakos, agresszív, politikai aktivizmus kezd el mutatkozni Magyarországon. Magyar Péter személyesen is és a Tisza Párt szándékosan, tudatosan épít az erőszakra: fenyegetőznek, zsarolnak, olyan nyelvezetet használnak, olyan fenyegetéssekkel élnek, amelyek elfogadhatatlanok.
Az államtitkár elmondta, meggyőződése, hogy a magyar emberek többsége józan, békeszerető ember, akik nem kérnek az erőszakból és biztos benne, hogy sikerül megőrizni Magyarország békéjét és nyugalmát.
Egyúttal mindenkitől azt kérte, ha fenyegetést, erőszakot, megfélemlítést tapasztal, akkor azt jelentsék be a Demokrácia Központban, amit ezért hoztak létre.
Hangsúlyozta, fontos, hogy békében és nyugalomban történjen vasárnap Magyarországon a parlamenti választás, ahol az államtitkár szerint "döntsünk józanul", és a Fidesz az egyetlen biztos választás.
