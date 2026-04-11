Hidvéghi: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba

Hidvéghi Balázs a részletekről elmondta, két amerikai kongresszusi képviselő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, felróva neki, hogy az Európai Bizottság beavatkozik a magyarországi választásokba.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottság aláássa az európai intézményekbe vetett közbizalmat. Az államtitkár azt mondta, az Európai Bizottság beavatkozása két módon zajlik: az egyik a politikai tevékenységet végző akciócsoportok óriási összeggel történő finanszírozása, a másik a cenzúrázás, ami elsősorban az online térben közölt tartalmak korlátozását jelenti. Ezzel összefüggésben az államtitkár ismertette, hogy az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló irányelv keretében élesíti az úgynevezett Gyorsreagálású rendszert, ami nem más, mint politikailag elfogult tényellenőrök működése, vagyis cenzúra, ami a konzervatív nemzeti alapú tartalmakat korlátozza az online térben.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett, Mark Zuckerberg, a Meta alapítója 2025-ben elismerte, hogy az Amerikai Egyesült Államokban működött a politikai cenzúra. Ezt többek között a Trump adminisztrációnak is köszönhetően, megszüntették.

Az államtitkár úgy vélte, ahelyett, hogy Brüsszel hasonlóan járt volna el, és megszüntette volna a cenzúrát, ők növelték az erre szánt forrásokat. Ezért a Fidesz európai parlamenti képviselői az Európai Bizottságot írásban arról kérdezték, hogy kik és milyen tartalmakat, milyen elvek alapján akarnak korlátozni. "Semmilyen választ nem adott az Európai Bizottság, nyilván nem véletlenül" - fűzte hozzá a politikus.

Hidvéghi Balázs ugyanakkor arról számolt be, hogy az Európai Bizottság 2019 és 2023 között 17 milliárd euró összegben támogatott 37 ezer szerződés keretében politikailag elfogult, ideológiai feladatot teljestő szervezeteket, amelyek folyamatosan támadták és támadják Magyarországot azért, mert az ország az elmúlt években nemzeti alapú politikát folytatott.