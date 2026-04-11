Németh Balázs: a heremutogatás beütött, a bizonytalanok ezért nem fognak a Tiszára szavazni

Az eddig bizonytalan szavazók is látják, hogy a Fidesz a biztos választás.
2026. április 11., szombat 11:51
Frissítve: 2026. április 11., szombat 12:19
Németh Balázs legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában a budapesti XV. kerületi Rákospalotán sétálgatott, ahol az volt a tapasztalata, hogy a pénteki tiszás koncert után már a bizonytalan szavazók is egyértelműen a Fideszt tartják a biztos választásnak.

Alig-alig találkozunk olyanokkal az utcán, akik nem a Fideszre fognak szavazni. Nagyon érdekes, mert legalább 3-4-5 olyan emberrel találkoztunk, aki azt mondta, hogy még bizonytalan volt egészen a tegnapi heremutogatós koncertig

 – kezdte Észak-Pest képviselőjelöltje, majd hozzátette, hogy ezek a választók is azt mondták, hogy ezek után már biztos, hogy a Fidesz neve mellé húzzák az X-et.

És most viszont elvette természetesen a fideszes kiadványunkat, szórólapunkat, és tegnap este miatt csak a Fidesz. Mi mondtuk, hogy a Fidesz a biztos választás 

– zárta Németh Balázs.

 

