Németh Balázs: a heremutogatás beütött, a bizonytalanok ezért nem fognak a Tiszára szavazni

Németh Balázs legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában a budapesti XV. kerületi Rákospalotán sétálgatott, ahol az volt a tapasztalata, hogy a pénteki tiszás koncert után már a bizonytalan szavazók is egyértelműen a Fideszt tartják a biztos választásnak.

Alig-alig találkozunk olyanokkal az utcán, akik nem a Fideszre fognak szavazni. Nagyon érdekes, mert legalább 3-4-5 olyan emberrel találkoztunk, aki azt mondta, hogy még bizonytalan volt egészen a tegnapi heremutogatós koncertig

– kezdte Észak-Pest képviselőjelöltje, majd hozzátette, hogy ezek a választók is azt mondták, hogy ezek után már biztos, hogy a Fidesz neve mellé húzzák az X-et.