Orbán Viktor reagált Donald Trump támogató üzenetére

Újabb, nagyon komoly támogató üzenetet kapott az Egyesült Államok elnökétől a magyar miniszterelnök. „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Fotó: Donald Trump X-oldala

Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor elhozza a jólétet Magyarországnak

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: izgatottan várják, hogy befektessenek abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán Viktor folytatódó vezetése fog megteremteni. Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!” – írta egy másik, kora reggeli, Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök.

Orbán Viktor: „Köszönjük, Elnök úr!"