Orbán Viktor reagált Donald Trump támogató üzenetére

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social oldalán ismét kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Trump kijelentette, ha Orbán Viktor vasárnap ismét bizalmat kap a választóktól, akkor az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítja Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében. A kormányfő egy videóban reagált a támogató üzenetre.
2026. április 11., szombat 10:24
Újabb, nagyon komoly támogató üzenetet kapott az Egyesült Államok elnökétől a magyar miniszterelnök. „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor elhozza a jólétet Magyarországnak

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: izgatottan várják, hogy befektessenek abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán Viktor folytatódó vezetése fog megteremteni. Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!” – írta egy másik, kora reggeli, Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök.

Orbán Viktor: „Köszönjük, Elnök úr!"

A miniszterelnök természetesen nem hagyta szó nélkül az amerikai elnök támogató szavait. Orbán Viktor legújabb videójában úgy fogalmazott, hogy na, egyre beljebb vannak, reggel is lehetnek jó hírek. Jó, hát ez az, amit mondunk, 

  • barátokat kell gyűjteni, 
  • ha barátokat gyűjtesz, 
  • akkor baj esetén lesz, akire számíts.

Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást. Köszönjük, Elnök úr!

– írta a videóhoz a miniszterelnök sokatmondóan.

 

