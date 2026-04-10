Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!

Magyarország egy olyan ország, ahol, aki dolgozni akar, az dolgozhat

– jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampányban az is kiderült, hogy gyűlöletre nem lehet országot építeni.

„Mi, a polgári, nemzeti, keresztény emberek továbbra is hiszünk az összefogás erejében” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a legjobb reményekkel várja a vasárnapi választást.

Ha jól ismerjük magunkat, hazánkat és a saját népünket, akkor azt kell mondjam, hogy a magyar emberek a biztonságra szavaznak

– tette hozzá a miniszterelnök. Kijelentette, nincs kivetnivaló abban, hogy valaki bemegy a politikába, és miniszterelnök akar lenni, ugyanakkor véleménye szerint most nincs itt az ideje annak, hogy az újak vegyék át az ország vezetését. Ezt követően a miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy a következő napokban dolgozzon a győzelemért.

2002-ben azt mondtuk, mindenki hozzon még egy embert. Most viszont azt mondjuk, mindenki vigyen el mindenkit

– jelentette ki Orbán Viktor.

Elmondta, hárommillió szavazatra van szükség ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. – Ha van nemzeti összefogás, akkor kívül tudjuk tartani hazánkat a háborúból – emelte ki Orbán Viktor.

Ahhoz, hogy Magyarország helyt tudjon állni arra van szükségünk, amivel támadnak minket. Azt mondják túl régóta vagyunk, de Magyarországnak tapasztalt vezetőkre van szüksége, és ezt a Fidesz-KDNP tudja csak megadni

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Amikor nehéz döntéseket kell hoznunk, akkor kellenek olyanok, akik megtámasztanak bennünket, és volt ilyen az elmúlt években.

„Én hálás vagyok, hogy a biztatásukkal és a támogatásukkal segítették az elmúlt éveket” – emelte ki a miniszterelnök.

A rendezvény kezdetén a házigazda, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt – jelentette ki Cser-Palkovics András.

Székesfehérvár polgármestere rámutatott:

akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.

A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikként rámutatott, hogy a Fidesz jelöltjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit.

A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás. Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette: van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.

Az eseményen Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”. A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.

Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék

– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak. –Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette – jelentette ki Törő Gábor.

– Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, hogy felkért, hogy itt legyek ma – mondta Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a szerb parlament képviselője elmondta: Székesfehérvár a királyok városa, Szent István király városa, s ahogyan ő sem hagyta, hogy a külföldiek mondják meg mi a legjobb Magyarországnak, úgy most Orbán Viktor sem hagyja.

Mi a Vajdaságban megtapasztaltuk, hogy mi a háború. Azt, hogy ezt Magyarországon nem tapasztalták meg az emberek, egyedül Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető. Ha ki akarunk maradni a háborúból, akkor vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznunk

– hangsúlyozta.

Hozzátette: a Vajdaságban a migráció problémáit is megtapasztalták, az pedig, hogy ez Magyarországon nem okozott problémát, szintén Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető. Nem hagyhatjuk, hogy migránshordák lepjék el Magyarországot – figyelmeztetett.

Vannak, akik megkérdőjelezik a külhoni magyarok állampolgárságát, azt mondják, nem fizetünk adót, de mi az elmúlt évtizedekben a vérünkkel fizettünk adót. Nem hagyhatjuk, hogy éket verjenek a külhoni magyarok és az anyaországiak közé

– hívta fel a figyelmet.

Magyarországon legyenek büszkék a nemzeti kormányra és Orbán Viktorra, hiszen a világon egyedülálló családtámogatásokat vezettek be, amiket a jövőben is meg kell őrizni – mutatott rá Pásztor Bálint. Majd arra kért mindenkit, hogy a választásokig mondják el az ismerőseiknek, hogy ha büszke magyar nemzetet szeretnének, akkor Orbán Viktorra és a Fideszre szavazzanak.

Nehéz időket élünk át most Európában, így nem csak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az érdeke, hogy legyen egy ember Brüsszelben, aki nem hagyja, hogy romlásba vigyék az európai embereket, köztük a magyarokat – hangsúlyozta Pásztor Bálint, majd hozzátette: olyan időket élünk, amikor józan észre, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Ezért szavazzon mindenki Orbán Viktorra, mert ő a biztos választás.

A miniszterelnök országjárásának székesfehérvári állomásán Vargha Tamás, Fejér vármegye 01. számú választókerületének képviselője kiemelte: történelmi időket élünk, ahol egymást érik a háborúk, a kihívások és a nehézségek. Hozzátette, összefogásra van szükség annak érdekében, hogy a jó irányba kormányozzuk Magyarországot.

Egy tapasztalatlan, más, brüsszeli szabályokat ismerő személy csak veszélyeztetné a városunk hajóját

– jelentette ki Vargha Tamás. Hozzátette, a mostanáig elért eredmények nem elegendőek, ugyanis a Tisza Párt dühét semmilyen elért eredmény sem állíthatja meg.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Székesfehérvárt, a mi közös otthonunkat tovább tudjuk építeni – jelentette ki a képviselőjelölt. Elmondta, ahhoz kéri a székesfehérváriak támogatását, hogy tovább folytathassa az elmúlt évtized városépítő tevékenységét.

A választások után ki kell nyújtanunk a kezünket azok felé, akik most bilincset és halált kívánnak nekünk. Mert építkezni kizárólag együtt, egységben lehet

– jelentette ki Vargha Tamás.