Megint a rezsicsökkentést támadja, és az eltörlését követeli Magyar Péter energetikai szakértője
Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Egyszer megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőt tud csinálni, azt mondta, hogy csak onnantól számolja, amikor már fáj. A kampány is ilyen
– mutatott rá Orbán Viktor. Majd elmondta: Székesfehérvár mindig szerencsét hozott nekünk, az előző választás előtt is így volt.
A miniszterelnök azt kérte az egybegyűltektől, hogy vasárnap támogassák Vargha Tamást és Törő Gábort. Azért kérte ezt a kormányfő, mivel szüksége lesz rájuk a parlamentben.
Magyarország előtt nehéz évek állnak, így kellenek bátor és hűséges, a kormányt támogató emberek – tette hozzá.
Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is
– mutatott rá Orbán Viktor.
Hozzátette: a határon túliak is sokat veszíthetnek ezen a választáson. A nemzet újraegyesítésében sokat haladtunk 2010-óta – hangsúlyozta. Majd közölte: nekünk is szükségünk van a határon túli magyarokra, hiszen néha a nemzettudatunk megbillen, ez látszik abból is, hogy vannak olyan pártok, akik a külhoniak ellen kampányolnak, de ők mindig egybetartanak minket.
A kampány mindig egy lehetőség, hogy összejöjjünk
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abból is egyértelműen kiderül Székesfehérvár kultúrváros volta, hogy a tiszások nem óbégatnak a Fidesz-KDNP nagygyűlése közben.
– A kampány számunkra kiemelten fontos. A digitális térben ugyanis a Békemenet előtt megfélemlítettek, bántottak minket. Akkor is mi voltunk többen, de csendben voltunk. Most viszont, a Békemenet óta mi vagyunk a hangos többség – jelentette ki a kormányfő.
Kiemelte, a kampány haszna volt, hogy mindenki számára világossá vált, mi is a választások tétje.
2022-ben a választásokkor kötöttünk egy alkut, amelyben megígértük, hogy kinn tartjuk Magyarországot a háborúból. Ezt pedig betartottuk. Most pedig egy nemzeti összefogásra van szükség. Ha megkapjuk a bizalmat, akkor nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúba
– emelte ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök a választás tétjének nevezte a magyarok kizsebelését is. Orbán Viktor kiemelte, ennek egyik eszköze, hogy hazánkat bevonják különböző hitelszerződéseken keresztül Ukrajna finanszírozásába.
– Ezeket a hiteleket Ukrajna sohasem fogja visszafizetni – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, jelenleg az Európai Unió asztalán van a 90 milliárdos kölcsön mellett egy 800 milliárdos is, amivel generációkra eladósítanák az európaiakat, így a magyarokat is.
A második csel, ahogy ki akarnak fosztani bennünket az az, hogy le akarnak választani minket az olcsó energiáról.
A magyarok általában évente 250 ezer forintot kell fizetniük a rezsiért, míg ez más európai országokban 1 millió forint körül van
– figyelmeztetett a miniszterelnök. Majd rámutatott: éppen ezért zárta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket, amit nem is akar megnyitni, éppen ezért akarja kormányon látni az ukránbarát Tiszát.
– Eddig 15 ezer milliárd forintot vettünk el a multiktól, ebből van többek között a családtámogatás. Nem véletlen, hogy az ellenfélnél már ott ülnek ezeknek a multiknak az emberei, akik visszavennék ezt a pénzt –nevezte meg a kormányfő a magyarok kizsebelésének harmadik eszközét.
Az is a tapasztalata ennek a kampánynak, hogy az emberek igazságtalannak érzik az elmúlt négy évet, sokat dolgoztak és nem itt kéne tartanunk, de a háború blokkolja a gazdaságot
– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: azt meg kell becsülni, amit elértünk a szembeszél ellenére is, és a magyarok büszkék is a hazájukra és a teljesítményükre.
„Én is büszke vagyok arra, hogy a kormány a nehéz időkben nem magyarázkodni kezdett, hanem kitartott és megvédte a családokat” – hangsúlyozta. Majd rámutatott: amikor a családvédelemről van szó, akkor Magyarországon az a terv, hogy aki vállal gyermeket, azok ugyanolyan szinten éljen, mint a gyermektelenek.
Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő
– emelte ki a miniszterelnök.
Magyarország egy olyan ország, ahol, aki dolgozni akar, az dolgozhat
– jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampányban az is kiderült, hogy gyűlöletre nem lehet országot építeni.
„Mi, a polgári, nemzeti, keresztény emberek továbbra is hiszünk az összefogás erejében” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a legjobb reményekkel várja a vasárnapi választást.
Ha jól ismerjük magunkat, hazánkat és a saját népünket, akkor azt kell mondjam, hogy a magyar emberek a biztonságra szavaznak
– tette hozzá a miniszterelnök. Kijelentette, nincs kivetnivaló abban, hogy valaki bemegy a politikába, és miniszterelnök akar lenni, ugyanakkor véleménye szerint most nincs itt az ideje annak, hogy az újak vegyék át az ország vezetését. Ezt követően a miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy a következő napokban dolgozzon a győzelemért.
2002-ben azt mondtuk, mindenki hozzon még egy embert. Most viszont azt mondjuk, mindenki vigyen el mindenkit
– jelentette ki Orbán Viktor.
Elmondta, hárommillió szavazatra van szükség ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. – Ha van nemzeti összefogás, akkor kívül tudjuk tartani hazánkat a háborúból – emelte ki Orbán Viktor.
Ahhoz, hogy Magyarország helyt tudjon állni arra van szükségünk, amivel támadnak minket. Azt mondják túl régóta vagyunk, de Magyarországnak tapasztalt vezetőkre van szüksége, és ezt a Fidesz-KDNP tudja csak megadni
– hangsúlyozta Orbán Viktor. Amikor nehéz döntéseket kell hoznunk, akkor kellenek olyanok, akik megtámasztanak bennünket, és volt ilyen az elmúlt években.
„Én hálás vagyok, hogy a biztatásukkal és a támogatásukkal segítették az elmúlt éveket” – emelte ki a miniszterelnök.
A rendezvény kezdetén a házigazda, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt – jelentette ki Cser-Palkovics András.
Székesfehérvár polgármestere rámutatott:
akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.
A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikként rámutatott, hogy a Fidesz jelöltjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit.
A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás. Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette: van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.
Az eseményen Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”. A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.
Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék
– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak. –Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette – jelentette ki Törő Gábor.
– Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, hogy felkért, hogy itt legyek ma – mondta Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a szerb parlament képviselője elmondta: Székesfehérvár a királyok városa, Szent István király városa, s ahogyan ő sem hagyta, hogy a külföldiek mondják meg mi a legjobb Magyarországnak, úgy most Orbán Viktor sem hagyja.
Mi a Vajdaságban megtapasztaltuk, hogy mi a háború. Azt, hogy ezt Magyarországon nem tapasztalták meg az emberek, egyedül Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető. Ha ki akarunk maradni a háborúból, akkor vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznunk
– hangsúlyozta.
Hozzátette: a Vajdaságban a migráció problémáit is megtapasztalták, az pedig, hogy ez Magyarországon nem okozott problémát, szintén Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető. Nem hagyhatjuk, hogy migránshordák lepjék el Magyarországot – figyelmeztetett.
Vannak, akik megkérdőjelezik a külhoni magyarok állampolgárságát, azt mondják, nem fizetünk adót, de mi az elmúlt évtizedekben a vérünkkel fizettünk adót. Nem hagyhatjuk, hogy éket verjenek a külhoni magyarok és az anyaországiak közé
– hívta fel a figyelmet.
Magyarországon legyenek büszkék a nemzeti kormányra és Orbán Viktorra, hiszen a világon egyedülálló családtámogatásokat vezettek be, amiket a jövőben is meg kell őrizni – mutatott rá Pásztor Bálint. Majd arra kért mindenkit, hogy a választásokig mondják el az ismerőseiknek, hogy ha büszke magyar nemzetet szeretnének, akkor Orbán Viktorra és a Fideszre szavazzanak.
Nehéz időket élünk át most Európában, így nem csak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az érdeke, hogy legyen egy ember Brüsszelben, aki nem hagyja, hogy romlásba vigyék az európai embereket, köztük a magyarokat – hangsúlyozta Pásztor Bálint, majd hozzátette: olyan időket élünk, amikor józan észre, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Ezért szavazzon mindenki Orbán Viktorra, mert ő a biztos választás.
A miniszterelnök országjárásának székesfehérvári állomásán Vargha Tamás, Fejér vármegye 01. számú választókerületének képviselője kiemelte: történelmi időket élünk, ahol egymást érik a háborúk, a kihívások és a nehézségek. Hozzátette, összefogásra van szükség annak érdekében, hogy a jó irányba kormányozzuk Magyarországot.
Egy tapasztalatlan, más, brüsszeli szabályokat ismerő személy csak veszélyeztetné a városunk hajóját
– jelentette ki Vargha Tamás. Hozzátette, a mostanáig elért eredmények nem elegendőek, ugyanis a Tisza Párt dühét semmilyen elért eredmény sem állíthatja meg.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Székesfehérvárt, a mi közös otthonunkat tovább tudjuk építeni – jelentette ki a képviselőjelölt. Elmondta, ahhoz kéri a székesfehérváriak támogatását, hogy tovább folytathassa az elmúlt évtized városépítő tevékenységét.
A választások után ki kell nyújtanunk a kezünket azok felé, akik most bilincset és halált kívánnak nekünk. Mert építkezni kizárólag együtt, egységben lehet
– jelentette ki Vargha Tamás.
