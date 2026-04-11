Lebuktak Magyar Péter szervezett provokátorai - videó
A Tisza Párt emberei azért utazgatnak településről településre, hogy megzavarják a miniszterelnök országjárását.
2026. április 11., szombat 08:27
Szervezett tiszás provokátorok próbálták megzavarni Orbán Viktor országjárását: Debrecenben Magyar Péter provokátorait a Hír TV riportere felismerte még a szentesi országjárásról. Az egyik férfi meg is erősítette, hogy mindkét helyszínen ott volt - részletezte a Magyar Nemzet.


A Tisza Párt felbujtói ezúttal is trágár bekiabálásokkal és hangoskodással zavarták a beszédet.

A csoport egyik tagját már Szentesen is próbálták kérdezni, de a férfi akkor nem akart semmit elmondani a kamerába.

A Hír TV rámutatott, Szentes és Debrecen nincs közel egymáshoz, a két település között csaknem 180 kilométer a távolság.

Bár a tiszás provokátorok feldühödve próbálták elfojtani a miniszterelnök beszédét Debrecenben is, a folyamatos becsmérlések, hangoskodás és trágárságok sem tudták megzavarni a miniszterelnököt és az országjárás békés résztvevőit.

Nyitókép: MTI

 

