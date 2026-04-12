Könnyek A Nagy Duett fináléjában, ők a nyertesek - Videó

Megható jelenetekkel zárult az első évad.
2026. április 12., vasárnap 07:07
A Nagy Duett döntője érzelmekkel teli pillanatokkal és látványos produkciókkal kápráztatta el a közönséget szombat este. Még Stohl András sem tudta visszatartani könnyeit Gesztesi Panka és Kovács Áron második produkciója után, amely különösen meghatóra sikerült.


A színpadon a hangulat folyamatosan változott. A vidám, mulatós dalok mellett szívszorító előadások is helyet kaptak, amelyek mindenkit megérintettek. A párosok fejlődése szembetűnő volt, a zsűri és a közönség is állva tapsolta meg a legtöbb produkciót, hiszen a versenyzők minden eddiginél magasabb színvonalon teljesítettek

 

A döntőben mindenki a maximumot hozta ki magából, a végső hajrában pedig igazán kiélezett küzdelem alakult ki.

Az eredményhirdetés során először Tolvai Reni és Fekete Laci, valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron búcsúztak a versenytől. A győzelemért így Domján Evelin és Vastag Csaba, illetve Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbi küzdöttek meg.

Végül ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna párosa bizonyult a legjobbnak, és ők vihették haza a győztesnek járó elismerést.


Nyitókép: TV2 A Nagy Duett

 

