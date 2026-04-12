Könnyek A Nagy Duett fináléjában, ők a nyertesek - Videó

A Nagy Duett döntője érzelmekkel teli pillanatokkal és látványos produkciókkal kápráztatta el a közönséget szombat este. Még Stohl András sem tudta visszatartani könnyeit Gesztesi Panka és Kovács Áron második produkciója után, amely különösen meghatóra sikerült.



A színpadon a hangulat folyamatosan változott. A vidám, mulatós dalok mellett szívszorító előadások is helyet kaptak, amelyek mindenkit megérintettek. A párosok fejlődése szembetűnő volt, a zsűri és a közönség is állva tapsolta meg a legtöbb produkciót, hiszen a versenyzők minden eddiginél magasabb színvonalon teljesítettek.