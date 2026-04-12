2026. április 12. vasárnap
Menczer: A békét csak Orbán Viktor tudja megvédeni

Menczer: A békét csak Orbán Viktor tudja megvédeni
A Fidesz a biztos választás.
2026. április 12., vasárnap 08:07
Menczer Tamás Facebook-oldalán közzétett videójában felhívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz kampányzáróján nincsenek herelóbálások, és senki nem akar kinyírni senkit. Arról kell döntenie vasárnap a magyaroknak, hogy háborút vagy békét szeretnének Magyarországon.

Itt senki nem lóbálja a heréjét és senki nem akar kinyírni senkit. Ez a Fidesz kampányzárója, érkeznek az emberek, döntsd el, milyen országot akarsz, és döntsd el, hogy háborút akarsz vagy békét, mert ha jön a Tisza háborúba, viszi az országot, a békét csak Orbán Viktor tudja megvédeni 

– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy azt is érdemes tudni, hogy a védett árakat és a rezsicsökkentést csakis Orbán Viktor tudja garantálni.

És azt is döntsd el, hogy akarsz-e védett árat és rezsicsökkentést, mert ha jön a Tisza, mindezt eltörli. A védett árat és a rezsicsökkentést szintén csak Orbán Viktor akarja és tudja megvédeni

– zárta a bejegyzést a Fidesz országgyűlési képviselője.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

 

