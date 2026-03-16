Volt tiszás az egykori pártjáról: a Tisza belső vezetői köre megcsalja és átveri a támogatói közösségét

Mit mond el egy náci karlendítés a Tiszáról?

címmel írt véleménycikket az Indexbe Csercsa Balázs, és azonnal leszögezi, a náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan, alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ isten, a köz szolgálatára jelentkezik.

És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból.

Csercsa hozzáteszi, az ember hosszú jellemfejlődésen megy át, mire érett felnőtté válik, szilárd értékrenddel. Ennek része, hogy fiatalon az ember tehet olyat, amiről később belátja, hogy nem jól tette. Az idősebbek tudják, hogy az ilyen vadhajtásokat némi toleranciával kell fogadni.