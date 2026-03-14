Szijjártó Péter: szuverén nemzeti kormányra van szükség a háborúból való kimaradáshoz

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon leszögezte, hogy a jelenlegi háborús világkorszakban a kormány két legfontosabb feladata biztosítani, hogy Magyarország egyik háborúba sem sodródik bele, illetve megvédeni az embereket, a családokat, a gazdaságot a fegyveres konfliktusok negatív hatásaitól.

Ez a két legfontosabb feladata a magyar kormánynak, és lesz is szerintem a következő időszakban, mert sajnos a világban zajló és ránk is hatással bíró háborúk egyike sem abba az irányba megy, hogy nagyon hamar adott esetben véget érne

- figyelmeztetett.

Majd hangsúlyozta, hogy a háborúkból való kimaradáshoz és a lakosság megóvásához szuverén nemzeti kormányra van szükség, amely képes nemet mondani "mindarra a nyomásgyakorlásra és mindazokra a provokációkra, amik ennek az ellenkezőjét próbálják elérni".