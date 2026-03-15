Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!
Minden idők legnagyobb Békemenetén, a magyar nemzet melletti kiálláson köszöntötte a résztvevőket a Kossuth téren Szijjártó Péter. Szerinte soha nem látott módon mondunk most nemet a hazánkat érő zsarolásra. – Mi így vagyunk egy nemzet, soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk, és szembe fordítsanak minket egymással! – üzent a külhoni magyaroknak, akiket szintén köszöntött a tömegben.
Mit kíván a magyar nemzet?
– 178 esztendővel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondjuk el, mit kíván a magyar nemzet, azt meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől, Berlinen át, egészen Kijevig. A zsarolók figyelmeztetést kapnak. A magyar nemzet kívánsága 1848 kívánsága tisztán szólt: legyen béke és szabadság. Mi magyarok most is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel később hazánk most is háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll – mutatott rá Szijjártó Péter.
– Több mint négy esztendeje egy reménytelen háború zajlik, az orosz-ukrán háború majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Folyamatos a pusztítás, milliók esnek áldozatul, nyílt embervadászat zajlik az utcákon – mondta, majd azzal folytatta:
"Minden egyes nap bele akarnak minket rángatni ebbe a háborúba, minden nap van valami provokáció, nyomásgyakorlás. Mi minden nap óriási erőfeszítést teszünk, hogy kimaradjunk ebből a háborúból" – húzta alá.
A külügyminiszter elmondta, hogy a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen döntés született: Európát háborúba akarják vinni és Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba. Mi magyarok erre mind nemet mondunk – tette hozzá.
Szijjártó leszögezte, hogy a magyar emberek békéje és Magyarország biztonsága a legfontosabb. Tegyük világossá, hogy mi semmivel sem tartozunk Ukrajnának. Sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal – rögzítette.
Kiemelte, hogy Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is pontosan tudják, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Magyarország kimarad a háborúból, egyetlen katonát sem engednek az ukrán frontra, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába és soha nem csatlakoznak az EU-hoz.
Durvulni fog a zsarolás és a fenyegetés
Szerinte a következő négy hétben inden eddiginél durvábbak lesznek a beavatkozások, a fenyegetések és a zsarolás. Orbán Viktor kormányát el akarják takarítani és azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakítson kormányt – fogalmazott.
Szijjártó Péter arra is kitért, itt az újabb kísérlet, ha nem ment az olajblokád, az ukránok megpróbálják az energiablokádot, az Északi-áramlatot már felrobbantották, most a Török Áramlatot vették célba, majd jöttek a halálos fenyegetések, a miniszterelnököt és családját halálosan megfenyegette Zelenszkij ukrán elnök.
– Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől, semmilyen fenyegetés hatására nem megyünk háborúba, nem engedjük a magyar fiatalokat az ukrán frontra,
és hazahozzuk azokat, akiket erőszakkal vittek a háborúba, és nem engedjük, hogy egy olyan ember zsaroljon minket, aki úgy zongorázott a tv-ben, hogy mindkét kezével integetett – mondta.
Szijjártó Péter hozzátette: az ukránok azt akarják, hogy az ellenzék nyerje a választást, mert tudják, ha a Tisza nyer, akkor vihetik a magyarokat a háborúba. – Ezért a feladat világos: meg kell mutatni, hogy itt mi vagyunk itthon, amelynek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek – húzta alá.
Nyitókép: MTI
