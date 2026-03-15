Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!

Minden idők legnagyobb Békemenetén, a magyar nemzet melletti kiálláson köszöntötte a résztvevőket a Kossuth téren Szijjártó Péter. Szerinte soha nem látott módon mondunk most nemet a hazánkat érő zsarolásra. – Mi így vagyunk egy nemzet, soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk, és szembe fordítsanak minket egymással! – üzent a külhoni magyaroknak, akiket szintén köszöntött a tömegben.

Mit kíván a magyar nemzet?

– 178 esztendővel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondjuk el, mit kíván a magyar nemzet, azt meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől, Berlinen át, egészen Kijevig. A zsarolók figyelmeztetést kapnak. A magyar nemzet kívánsága 1848 kívánsága tisztán szólt: legyen béke és szabadság. Mi magyarok most is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel később hazánk most is háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll – mutatott rá Szijjártó Péter.



– Több mint négy esztendeje egy reménytelen háború zajlik, az orosz-ukrán háború majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Folyamatos a pusztítás, milliók esnek áldozatul, nyílt embervadászat zajlik az utcákon – mondta, majd azzal folytatta: