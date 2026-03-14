Szijjártó Péter: itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!



A tárcavezető beszámolt arról, hogy Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel szombaton telefonon áttekintette a közel-keleti helyzetet, "s úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni".

Ezért, ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül! - írta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása ebben a helyzetben mélyütést jelent Európának, "s Zelenszkijék azt akarják, hogy ez a veszélybe sodort európai gazdaság még több pénzt küldjön Ukrajnába… s ugyan miből??"

Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!

- zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.