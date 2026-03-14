Szijjártó Péter: itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!

Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására! - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon, miután Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel telefonon tekintették át a közel-keleti helyzetet.
2026. március 14., szombat 14:53
A tárcavezető azt írta, hogy a szemünk előtt jön létre egy új világrend a régi helyén. Sajnos egy háborús világkorszak köszönt ránk.

A közel-keleti háború nemcsak a világ biztonságát állítja kihívások elé, hanem súlyosan veszélyezteti a globális energiaellátás biztonságát is. A Hormuzi-szoros lezárása régen látott bizonytalan helyzetbe taszította a világ olajpiacának működését - emlékeztetett.

Az amerikai kormányzat észszerű döntést hozott: részben felfüggesztették az orosz olajszankciókat. Ezt kellene tennie Brüsszelnek is, ugyanis a mostani helyzetben a két legfőbb eurázsiai energiaforrástól - az arab térség olajától és az olcsó orosz energiahordozóktól - el vagyunk zárva. Ha ez így marad, akkor Európában lesz a legnagyobb áremelkedés minden területen

- olvasható a bejegyzésben.


A tárcavezető beszámolt arról, hogy Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel szombaton telefonon áttekintette a közel-keleti helyzetet, "s úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni".

Ezért, ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül! - írta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása ebben a helyzetben mélyütést jelent Európának, "s Zelenszkijék azt akarják, hogy ez a veszélybe sodort európai gazdaság még több pénzt küldjön Ukrajnába… s ugyan miből??"

Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!

- zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

