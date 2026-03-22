2026. március 22. vasárnap, Beáta, Izolda
14°C Budapest
szijjártó péter
donald tusk
orbán viktor

Szijjártó Péter Donald Tusk vádjaira: Ne terjesszen álhíreket!

Donald Tusk közösségi oldalán fogalmazott meg súlyos vádakat, azt állítva, hogy Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről. A kijelentésre Szijjártó Péter is reagált: a külügyminiszter visszautasította a vádakat, és egyben javaslatot is tett a lengyel kormányfőnek.
2026. március 22., vasárnap 18:08
Vágólapra másolva!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejegyzésére - írja a Magyar Nemzet.

Tusk azt írta: a hír, miszerint Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Hozzátette, hogy ezt már régóta gyanították, és ezzel indokolta, miért csak akkor szólal fel, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak a legszükségesebbeket mondja el.

Válaszában Szijjártó Péter azt írta:

Ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…


Nyitókép: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra