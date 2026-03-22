Szijjártó Péter Donald Tusk vádjaira: Ne terjesszen álhíreket!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejegyzésére - írja a Magyar Nemzet.

Tusk azt írta: a hír, miszerint Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Hozzátette, hogy ezt már régóta gyanították, és ezzel indokolta, miért csak akkor szólal fel, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak a legszükségesebbeket mondja el.

Válaszában Szijjártó Péter azt írta:

Ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…