Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott
Szijjártó Péter Donald Tusk vádjaira: Ne terjesszen álhíreket!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejegyzésére - írja a Magyar Nemzet.
Tusk azt írta: a hír, miszerint Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Hozzátette, hogy ezt már régóta gyanították, és ezzel indokolta, miért csak akkor szólal fel, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak a legszükségesebbeket mondja el.
Válaszában Szijjártó Péter azt írta:
Ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…
Nyitókép: MTI
Látványos különbség: Orbánnál tömeg, a tiszásoknál idegesség
Márki-Zay Péter hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért
Orbán Viktor: Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon
Fordulat a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista
Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka
Előbb halálosan megfenyegette Orbán Viktort, majd Magyar Péter támogatására szólította fel a magyarokat
A Tisza párt tervei veszélybe sodornák a gazdákat
Menczer: Európában egyre több országban azért soroznak, hogy az ukrán frontra küldjék a fiatalokat
Kocsis Máté: az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát
Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbán Viktort, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál