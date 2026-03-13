Szijjártó Péter: az amerikaiak léptek, de Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására, hiszen az arab államok exportja jelenti a világ kőolajpiacának egy nagyon fontos pillérét, s mivel háború van a térségben, és a Hormuzi-szoros is le van zárva, ezért onnan a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra - áll az MTI közleményében.

"És pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon olajáremelkedés, ezért nőnek a benzin- és dízelárak, főleg Európában" - mutatott rá.

"És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából"

- fejtette ki.

"Azaz Európa nem csak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár ma pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia- illetve olajpiacon" - tette hozzá.