Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Szijjártó Péter: az amerikaiak léptek, de Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására, hiszen az arab államok exportja jelenti a világ kőolajpiacának egy nagyon fontos pillérét, s mivel háború van a térségben, és a Hormuzi-szoros is le van zárva, ezért onnan a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra - áll az MTI közleményében.
"És pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon olajáremelkedés, ezért nőnek a benzin- és dízelárak, főleg Európában" - mutatott rá.
"És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából"
- fejtette ki.
"Azaz Európa nem csak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár ma pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia- illetve olajpiacon" - tette hozzá.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat. "De Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet, hogy továbbra is érvényben van az orosz olajjal szembeni tiltás Európában" - mondta.
Nem mindenhol táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül. Van, ahol észszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége, a világnak azon részein persze, ahova beengedik ezt az olajat csökken az áremelkedés mértéke
- tájékoztatott.
"Sajnos Európában ez nem lesz így. Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogyan Zelenszkij fütyül. Az ukrán energiazsarolás miatt Európában drasztikus áremelkedések történnek. Láthatjuk, ahogy a benzin és dízelárak emelkednek a kontinensen" - fogalmazott.
A miniszter arról számolt be, hogy Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban is bőven 600 forint fölé ment a benzinár. "Magyarországon védett árakat alkalmazunk, így a magyar emberek, magyar családok, magyar vállalkozók, magyar gazdák védett árat kell, hogy fizessenek, megkíméltük őket, megmentettük őket az áremeléstől, de a megoldás az lenne, amit az amerikaiak csinálnak" - jegyezte meg.
Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, az orosz olajszankciókat fel kell oldani, vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra, és akkor az áremelkedés megfékezhető. Sajnos Brüsszel egyelőre ezt a lépést nem tette meg
- jelentette ki.
"Mi azt követeljük, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan Brüsszel is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat, ne Zelenszkij zsarolása alapján történjenek a brüsszeli döntések. Mi Magyarországon továbbra is kitartunk, a szuverenitásunk mellett mi megvédjük magunkat, mi kiállunk a saját érdekeinkért és nem engedjük, hogy Zelenszkij zsarolása Magyarországon további áremelkedésekhez vezessen"
- összegzett.
Olyan látványos karlendítést láthatunk Magyar Péter sajtófőnökétől, hogy azt még a régi Jobbik is megirigyelné – mutatjuk!
Kocsis: Magyar Péter hazudott - mégiscsak durva adóemelésre készülhet a Tisza
Menczer: Védjük meg Magyarországot! A hazádnak szüksége van rád
Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon - VIDEÓ
Szijjártó Péter: a balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll az ukrán elnök zsarolásának
Menczer: Bele akarnak tolni bennünket a háborúba
A tiszások azt akarják, hogy a magyarok is 1000 forintot fizessenek a benzinért
Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét - Videó
Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy a Tisza csak adományokból kampányol és tartja fenn magát
Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye: ötpontos előnye van a Fidesznek
Sok pénzt hagy a magyar családoknál a védett ár