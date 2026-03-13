Szijjártó Péter: a balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll az ukrán elnök zsarolásának

Nos, a kolléga félreérti a helyzetet! A balti államok már régóta Zelenszkij kottájából játszanak, úgy ugrálnak, ahogy Zelenszkij fütyül nekik. Mi viszont nem engedünk Zelenszkij zsarolásának, nekünk senki nem mondhatja meg, hogy honnan vegyünk vagy honnan ne vegyünk olajat, és senki nem kényszeríthet rá, hogy drágábban vegyük az olajat, mint eddig!