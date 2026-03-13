Szijjártó Péter: a balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll az ukrán elnök zsarolásának

Az ukrán elnök kottájából játszó balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll Volodimir Zelenszkij zsarolásának, és a kormány nem engedi, hogy mások mondják meg, hogy hazánk honnan vehet kőolajat - közölte az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebookon megosztott bejegyzését.
2026. március 13., péntek 14:59
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "a litván külügyminiszter ma azt bírta mondani, hogy szégyellné, ha olyan országban élne, amely olcsó orosz olajat vesz… Meg azt is, hogy az olcsó orosz olaj az autonómia feladásával jár…".

Nos, a kolléga félreérti a helyzetet! A balti államok már régóta Zelenszkij kottájából játszanak, úgy ugrálnak, ahogy Zelenszkij fütyül nekik. Mi viszont nem engedünk Zelenszkij zsarolásának, nekünk senki nem mondhatja meg, hogy honnan vegyünk vagy honnan ne vegyünk olajat, és senki nem kényszeríthet rá, hogy drágábban vegyük az olajat, mint eddig!

- szögezte le.

Más európai országokban a családok háromszor-négyszer annyit fizetnek a rezsire, mint a magyar családok, és mi megvédjük a rezsicsökkentést, nem engedjük sem a rezsiköltségek, sem a benzinárak emelkedését!

- folytatta.

Mert ellentétben a baltiakkal, mi ellenállunk Zelenszkij zsarolásának és megvédjük a szuverenitásunkat! Vasárnap pedig mindezt meg is mutatjuk minden idők legnagyobb Békemenetén!

- összegzett.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

