2026. március 15. vasárnap, Kristóf
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe

Sulyok Tamás Kézdivásárhelyen emlékezett meg az 1848-as hősökről
Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak, és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig – hangsúlyozta hazánk köztársasági elnöke. Sulyok Tamás Kézdivásárhelyen mondott ünnepi beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
2026. március 15., vasárnap 15:49
A székelyföldi város főterén összesereglett tömeg előtt a magyar köztársasági elnök azt mondta: azért jött Kézdivásárhelyre a nemzeti ünnepen, hogy államfőként megerősítse, Magyarország számára fontos minden külhonban élő magyar ember. Sulyok Tamás rámutatott: a magyarság összetartozását, annak lelki és kulturális kifejezése mellett, jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény.

Sulyok Tamás a kézdivásárhelyi magyarsággal ünnepelte március 15-ét
Fotó: Sulyok Tamás hivatalos Facebook-oldala

Sulyok Tamás: Március 15-e egy jel a lelkünkben

Az államfő a hivatalos közösségi oldalán a bejegyzésében írta, hogy 1848. március 15. a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, jel a lelkünkben:

  • megtanít hinni magunkban, 
  • hinni a nemzeti közösségünkben.

Sulyok Tamás szerint szüksége van a magyarságnak az egészséges és józan önbecsülésre, és szüksége van az egymásba vetett bizalomra, amely  összeköti őket határon innen és túl. Mint fogalmazott, felemelő érzés Kézdivásárhely főterén ünneplők között, erdélyi honfitársainkkal együtt emlékezni forradalmunk és szabadságharcunk évfordulójára.

Egyek vagyunk tehát lelki és közjogi értelemben is. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak

– hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás ünnepi beszéde Kézdivásárhelyen:

