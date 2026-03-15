Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
A székelyföldi város főterén összesereglett tömeg előtt a magyar köztársasági elnök azt mondta: azért jött Kézdivásárhelyre a nemzeti ünnepen, hogy államfőként megerősítse, Magyarország számára fontos minden külhonban élő magyar ember. Sulyok Tamás rámutatott: a magyarság összetartozását, annak lelki és kulturális kifejezése mellett, jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény.
Sulyok Tamás: Március 15-e egy jel a lelkünkben
Az államfő a hivatalos közösségi oldalán a bejegyzésében írta, hogy 1848. március 15. a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, jel a lelkünkben:
- megtanít hinni magunkban,
- hinni a nemzeti közösségünkben.
Sulyok Tamás szerint szüksége van a magyarságnak az egészséges és józan önbecsülésre, és szüksége van az egymásba vetett bizalomra, amely összeköti őket határon innen és túl. Mint fogalmazott, felemelő érzés Kézdivásárhely főterén ünneplők között, erdélyi honfitársainkkal együtt emlékezni forradalmunk és szabadságharcunk évfordulójára.
Egyek vagyunk tehát lelki és közjogi értelemben is. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak
– hangsúlyozta a köztársasági elnök.
Sulyok Tamás ünnepi beszéde Kézdivásárhelyen:
Nyitókép: Sulyok Tamás hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten
A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó
Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen
A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit
Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja
Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!
Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!
Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani - Videó