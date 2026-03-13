Már készül a vereségre a Tisza, de Schiffer András szerint ennek meglesz az ára

Az ügyvéd szerint Panyi Szabolcs cikke azt a történetet építi, hogy Magyar Péter veresége esetén csalást lehessen kiáltani. Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól.
2026. március 13., péntek 08:42
Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást. Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól. „Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget” – fogalmazott a Mandiner cikke szerint.

Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI

Schiffer András: a VSquare írása vészjósló

Schiffer András rámutatott, a Magyar Péter óriási előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak arra, hogy felkorbácsolják a hangulatot, ha ugyanis mégsem a Tisza nyer, „a vesztes buborék egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy miért vesztett. Ezzel az indulatokat fel lehet turbózni másnapra, tehát április 13-ára”. Szerinte Panyi Szabolcs cikke is azt a történetet építi, hogy a Tisza veresége esetén csalást lehessen kiáltani. 

Az ügyvéd reálisnak tartja azt a veszélyt is, hogy 

  • az európai vezetők ilyen cikkekre hivatkozva nem ismerik el Orbán Viktort Magyarország törvényes kormányfőjének,
  • orosz befolyásolásra hivatkozva próbálnák meg érvénytelenné tenni a választást vagy megnehezíteni a kormányzást.

Mint felidézte, nemrég Romániában ugyanerre hivatkozva kellett új választást tartani, Donald Trump első ciklusában pedig alig tudott kormányozni az orosz befolyásolást firtató vizsgálódások miatt, amelyről később kiderült, hogy a Demokrata Párt koholt vádjain alapultak.

A teljes beszélgetés:

