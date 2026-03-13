Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők" vették át az irányítást
Már készül a vereségre a Tisza, de Schiffer András szerint ennek meglesz az ára
Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást. Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól. „Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget” – fogalmazott a Mandiner cikke szerint.
Schiffer András: a VSquare írása vészjósló
Schiffer András rámutatott, a Magyar Péter óriási előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak arra, hogy felkorbácsolják a hangulatot, ha ugyanis mégsem a Tisza nyer, „a vesztes buborék egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy miért vesztett. Ezzel az indulatokat fel lehet turbózni másnapra, tehát április 13-ára”. Szerinte Panyi Szabolcs cikke is azt a történetet építi, hogy a Tisza veresége esetén csalást lehessen kiáltani.
Az ügyvéd reálisnak tartja azt a veszélyt is, hogy
- az európai vezetők ilyen cikkekre hivatkozva nem ismerik el Orbán Viktort Magyarország törvényes kormányfőjének,
- orosz befolyásolásra hivatkozva próbálnák meg érvénytelenné tenni a választást vagy megnehezíteni a kormányzást.
Mint felidézte, nemrég Romániában ugyanerre hivatkozva kellett új választást tartani, Donald Trump első ciklusában pedig alig tudott kormányozni az orosz befolyásolást firtató vizsgálódások miatt, amelyről később kiderült, hogy a Demokrata Párt koholt vádjain alapultak.
A teljes beszélgetés:
Nyitókép: Schiffer András Hivatalos Facebook oldala
+Ez is érdekelheti
