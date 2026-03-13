Már készül a vereségre a Tisza, de Schiffer András szerint ennek meglesz az ára

Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást. Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól. „Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget” – fogalmazott a Mandiner cikke szerint.

Magyar Péter és a Tisza már készül a választások elvesztésére Schiffer András szerint

Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI

Schiffer András: a VSquare írása vészjósló

Schiffer András rámutatott, a Magyar Péter óriási előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak arra, hogy felkorbácsolják a hangulatot, ha ugyanis mégsem a Tisza nyer, „a vesztes buborék egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy miért vesztett. Ezzel az indulatokat fel lehet turbózni másnapra, tehát április 13-ára”. Szerinte Panyi Szabolcs cikke is azt a történetet építi, hogy a Tisza veresége esetén csalást lehessen kiáltani.

Az ügyvéd reálisnak tartja azt a veszélyt is, hogy