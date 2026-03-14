Orbán Viktor: Zelenszkij itt nem parancsol! + videó

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett az ukrán olajblokád 19. napján. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is zárva tartja a vezetéket, holnap azonban Békemenet, ahol közösen állhatnak ki az emberek az ukrán zsarolás ellen.
2026. március 14., szombat 11:35
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval , éppen az ukrán olajblokád 19. napján. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is zsarolja Magyarországot, azonban a vasárnapi Békemeneten közösen üzenheti meg az ország Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy nem lesz gyarmat.

Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. A szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel

– hangsúlyozta a miniszterelnök a videóban.


A miniszterelnök egyúttal emlékeztetett, hogy a világ láthatóan nem tud úrrá lenni a közel-keleti konfliktus okozta olajválságon, erre pedig csak az olcsó orosz kőolaj jelenthetne megoldást, ezt azonban Brüsszel továbbra is elutasítja.

Az amerikaiak már léptek és elkezdték feloldani a szankciókat. De Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz. A Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor egyúttal nyomatékosította, hogy ennek a politikának megvan a következménye, „Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel ezer forint a benzin literje”.

Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal kitért a holnapi Békemenetre is, amelynek kapcsán mindenkit részvételre buzdított.

Holnap Békemenet. Arra kérek mindenkit, hogy tartsanak velünk. Együtt álljunk ki az ukrán zsarolással szemben! Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol

– zárta videóját a kormányfő.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

