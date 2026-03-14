Orbán Viktor: Zelenszkij itt nem parancsol! + videó
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval , éppen az ukrán olajblokád 19. napján. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is zsarolja Magyarországot, azonban a vasárnapi Békemeneten közösen üzenheti meg az ország Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy nem lesz gyarmat.
Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. A szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel
– hangsúlyozta a miniszterelnök a videóban.
A miniszterelnök egyúttal emlékeztetett, hogy a világ láthatóan nem tud úrrá lenni a közel-keleti konfliktus okozta olajválságon, erre pedig csak az olcsó orosz kőolaj jelenthetne megoldást, ezt azonban Brüsszel továbbra is elutasítja.
Az amerikaiak már léptek és elkezdték feloldani a szankciókat. De Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz. A Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor egyúttal nyomatékosította, hogy ennek a politikának megvan a következménye, „Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel ezer forint a benzin literje”.
Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon
– emelte ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor egyúttal kitért a holnapi Békemenetre is, amelynek kapcsán mindenkit részvételre buzdított.
Holnap Békemenet. Arra kérek mindenkit, hogy tartsanak velünk. Együtt álljunk ki az ukrán zsarolással szemben! Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol
– zárta videóját a kormányfő.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
+Ez is érdekelheti
Szijjártó Péter: A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik
Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek
Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!
Szijjártó Péter: Bebizonyosodott, az ukránok egyértelműen a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal
Szijjártó Péter: itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!
Minden eddiginél többen lesznek a Békemeneten + videó
Orbán Viktor: A kormány védett árral segíti a magyarokat
Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot
Szijjártó Péter: szuverén nemzeti kormányra van szükség a háborúból való kimaradáshoz
Szijjártó Péter: a jelenlegi nehézségek közepette a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak
Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!