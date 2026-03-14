Orbán Viktor: Zelenszkij itt nem parancsol! + videó

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval , éppen az ukrán olajblokád 19. napján. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is zsarolja Magyarországot, azonban a vasárnapi Békemeneten közösen üzenheti meg az ország Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy nem lesz gyarmat.

Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. A szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel

– hangsúlyozta a miniszterelnök a videóban.



A miniszterelnök egyúttal emlékeztetett, hogy a világ láthatóan nem tud úrrá lenni a közel-keleti konfliktus okozta olajválságon, erre pedig csak az olcsó orosz kőolaj jelenthetne megoldást, ezt azonban Brüsszel továbbra is elutasítja.