Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit!
Orbán Viktor csütörtökön a közösségi oldalán üzent Volodimir Zelenszkijnek. A miniszterelnök úgy fogalmazott, felszólítja az ukrán elnököt, hogy „azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát”.
A kormányfő szerint a választás napjához közeledve Zelenszkij ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot, és a magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta, akik ők gőzerővel dolgoznak is.
A Tisza Pártba ki-bejárnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok. Még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak
– jelentette ki Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről.
