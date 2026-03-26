Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit!

Orbán Viktor csütörtökön a közösségi oldalán üzent Volodimir Zelenszkijnek. A miniszterelnök úgy fogalmazott, felszólítja az ukrán elnököt, hogy „azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát”.

A kormányfő szerint a választás napjához közeledve Zelenszkij ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot, és a magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta, akik ők gőzerővel dolgoznak is.

A Tisza Pártba ki-bejárnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok. Még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak

– jelentette ki Orbán Viktor.