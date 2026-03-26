Villanypóznára menekült egy férfi Pécsen, döbbenet, mivel találta szemben magát

Az élete foroghatott kockán.
2026. március 26., csütörtök 11:58
Riasztó méreteket ölt a vaddisznó-krízis a Dél-Dunántúlon, a szakemberek szerint csak Pécs térségében mintegy 500 egyed élhet, amelyek közül 200-300 a Tüskésrétnél koncentrálódik – írta csütörtökön a Magyar Állatvédelem honlapja.

A vadállatok egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Rendszerint sötétedés után garázdálkodnak, a szabadon hagyott kertekben kutatnak táplálék után, eközben pedig óriási károkat okoznak. 

Már az emberekre is kezdenek veszélyesek lenni, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a napokban egy férfinek menekülnie kellett egy kóborló példány elől a baranyai megyeszékhelyen. A járókelő egy villanypóznára volt kénytelen felmászni, hogy elkerülje a találkozást a veszedelmes állattal.

Szerencsére eddig nem sok hasonló esetről érkezett hír, ám a helyzet egyre súlyosabb nemcsak Pécsen, hanem országszerte. Az elmúlt évek enyhei telei miatt jóval kevesebb állat pusztult el, az elhagyott gyümölcsösök, udvarok pedig mind búvóhelyként, mind táplálékbeszerző terepként ideálisak a vaddisznók számára.

Mivel a probléma kezelése, az állomány gyérítése rendkívül költséges, a szakemberek és a hatóságok inkább a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, és szorgalmazzák a hozzáférhető élelemforrások megszüntetését és a városi zöldterületek rendezését.

 

