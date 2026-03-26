Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36

A Tisza Párt elleni világraszóló politikai összeesküvést kiáltott a Direkt36 egy olyan rendőrnyomozó elméletére alapozva, aki maga is belátja, hogy nem tudja bizonyítani állításait − számol be a Mandiner. Sőt, Szabó Bencének semmilyen rálátása nem volt arra, hogy milyen külföldi befolyás alatt álló személyekkel kapcsolatos elhárító műveletbe üti bele az orrát.

Az illetéktelen nyomozó színre lépésével minden bizonnyal nemzetbiztonsági érdeket sértett.

„Erre nem volt semmilyen kézzelfogható bizonyítékunk, de az értekezleten nagyjából egyetértés volt arról, hogy valószínűleg ez volt ebben a helyzetben az eset.”

Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal van tele Szabó Bence rendőrnyomozó nyilatkozata, amelyet szerdán adott a Direkt36 munkatárainak. Mint kiderült, Szabó volt a forrása annak a bizonyítékokat nem tartalmazó, erősen összeesküvés-elmélet jellegű cikknek, amit kedden jelentetett meg az oknyomozó portál arról, hogy állítólag a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát.

A külföldi befolyás lehetőségét érdemben nem is vizsgálták