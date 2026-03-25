Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

– Azt mondtuk, hogy nézzük, mit lehet ebből kihozni. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol csak egyszázalékos gazdasági növekedés van, de tizenegy százalékkal növeltük a minimálbért – emlékeztetett Orbán Viktor.

Mint jelezte, be tudtak vezetni a fiataloknak egy olyan otthonteremtési rendszert, aminek nincs párja Európában. A háború árnyékában is visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük bevezetni a 14. havi nyugdíjat – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott az országban, ma viszont 4,7 millióan. Ha pedig újra megkapják a bizalmat, akkor a ciklus végére ötmillió ember fog dolgozni és az átlagbér eléri az egymillió forintot.

A családtámogatások kapcsán pedig tudatta: sehol nem történt olyan, hogy azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek legyenek. Ez csak Magyarországon lehetséges – emelte ki a miniszterelnök.

– Ha olyan Magyarországot akarunk, amit a családok uralnak, akkor az édesanyákat és a gyermekeket meg kell erősítenünk. A családokat anyagilag is meg kell erősíteni – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő leszögezte, hogy folytatják a családokat erősítő nemzeti politikájukat.

Hozzátette: a nemzeti vagyont megkétszerezték, a nemzeti aranytartalék 2010-ben három tonna volt, ma 103 tonna.

Nem tartozunk semmivel az ukránoknak

Úgy fogalmazott, 2022-ben vállalták, hogy kimaradnak az orosz–ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket befogadták, és tanulhatnak ukránul – emlékeztetett. Az ukránok eközben megtagadják a lehetőséget a kárpátaljai magyaroktól, hogy az anyanyelvükön tanuljanak.

Minden segítséget megadtunk az ukránoknak, nem tartozunk nekik semmivel.

Még ők tartoznak nekünk, de a magyar nem uzsorás fajta, így nem nyújtjuk be a számlát – jegyezte meg. A kormányfő szerint a fő kérdés, hogy sikerül-e megújítani azt a nemzeti szövetséget, hogy kimaradjunk a háborúból, ez ugyanis csak nemzeti egységgel lehetséges.



A kormányfő szerint nem elég nem akarni a háborút, tudni kell kimaradni belőle. Ezért van szükségük 2026-ban minél nagyobb támogatásra. Azt mondta, különleges a mostani választási kampány, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt, számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon – állapította meg. Két erő feszül ugyanis egymásnak ma Európában: a háborúellenesek és a háborúpártiak. Vannak, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és vannak, akik a saját népük érdekeit nézik.

Magyarország az élő példa arra, hogy ha akarsz, kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás

– emelte ki a miniszterelnök. Felidézte: Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, 2022-ben pedig lezárták a Magyarországra vezető gázvezetéket. Azonban ezt hazánk nem szenvedte meg, mert Szijjártó Péternek leesett a tantusz, hogy meg kell építeni a Déli Áramlat gázvezetéket. Most megcsinálták az olajblokádot és lövik annak a gázvezetéknek az Oroszország területén lévő szakaszát, amelyen keresztül délről tudjuk hozni a gázt.

– Ez egy terrorállam. Sohasem fordulhat elő, hogy Magyarországot bárki megzsarolja, fenyegesse, és így akarjon előnyt szerezni velünk szemben – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő tudatta, hogy fokozatosan leállítják a gázszállításokat Ukrajna felé.

– Ha nincs olaj, nincs gáz. Ha nincs olaj, nincs pénz – húzta alá. Leszögezte, hogy a Barátság kőolajvezetéket az ukránoknak újra kell indítaniuk. Amíg nem teszik meg, semmilyen pénzügyi támogatást nem kapnak Brüsszelből, mert a magyar kormány meg fogja akadályozni.

Az EU hitelt vesz fel a bankároktól és kölcsönadja Ukrajnának, amit akkor kell visszafizetniük, ha az oroszok jóvátételt fizetnek. A hitel mögött a tagállamok biztosítják a fedezetet. Ez azt jelenti, hogy

ha ukránbarát kormányt választunk, amely ezt a hitelt elfogadja, akkor még a gyermekeink is törleszteni fogják ezt a kölcsönt

– ismertette Orbán Viktor. Hozzátette: nekik van tapasztalatuk, ez a legkeményebb valuta az európai politikában.



– Ahhoz, hogy nemet tudjunk mondani, tiszta fej, hidegvér és biztos kéz kell. Ma ezt csak mi tudjuk megadni Magyarországnak – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban, ismeri a saját népét. Egyre többen jönnek elő, jól látszik, hogy a Fidesz mellett állnak többen, és meg fogják nyerni ezt a választást – közölte.

Nem holnap reggel lesz a választás, addig lesz itt némi munka – mutatott rá Orbán Viktor. Megemlítette, hogy az amerikaiak szerint a választópolgár inkább hisz a szomszédainak, mint a politikusnak. Arra kért mindenkit, beszéljenek a szomszédokkal, és mondják el, mi a választás tétje. Arra kérte a jelenlevőket, őt is bátorítsák, mert nagy munka áll előtte.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten és Nagykanizsán állt színpadra a miniszterelnök. Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort, ami a helyszínen készült képek alapján Esztergomban is így van.

