Bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai
Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó
Emlékeztetett: fenyegetnek bennünket hónapok óta a tiszások, az ukránok, Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az ukrán–magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiaknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ezt nem engedhetjük! – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Nem leszünk ukrán gyarmat! – ezzel az üzenettel indult el az esztergomi Békemenet, amely megelőzte Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szerdai állomását.
A Mindszenty Hercegprímás terén Pataky Attila, az Edda frontemberének fellépése után Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám köszöntötte a tömeget. A városvezető arról beszélt, hogy látják a problémákat a szépségek mellett, így tudják, mi a feladatuk. Kulcskérdésnek nevezte, ki képviseli az esztergomiakat.
– Olyan emberre van szükség, aki nem kívülről nézi Esztergom térképét.
Olyan ember kell, aki nem kampányidőszakra érkezik, és nem térképről ismeri az utcákat
– jelentette ki a polgármester. Szerinte Erős Gábor, a Fidesz helyi jelöltje ilyen ember. Ő nem egy turista, neki nincs szüksége idegenvezetőre. Itthon van a térségben, itt nőtt fel, itt éli a mindennapjait, és ide tér haza aludni – méltatta a jelöltet.
Erős Gábor, a Fidesz–KDNP esztergomi jelöltje a rendezvényen elmondta: amit elértek, közösen érték el. De mindez nem sikerült volna, ha nincs az elmúlt tizenöt év. Jelezte, hogy a térségben nincs munkanélküliség, mert olyan kormány van, amely hitt a munkaalapú társadalomban.
Abban hiszünk, hogy mi együtt nagyon erősek vagyunk
– tette hozzá. Mint mondta, büszke arra, hogy a helyieket képviselheti. Hangsúlyozta: sorsdöntő választás lesz, a biztost kell választanunk a bizonytalan helyett. Válasszuk a biztos jövőt, a Fidesz–KDNP-t – húzta alá.
Lázár János építési és közlekedés miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.
A miniszter köszöntötte azokat, akik a Tiszától jöttek, viszont arra kért mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Hozzátette: ha a tiszások meghallgatják őket, mind rájuk fognak szavazni.
A tárcavezető szerint Magyarország biztonságát elsősorban a háború veszélyezteti. Szerinte a legfontosabb, hogy április 12-én garantáljuk Magyarország biztonságát. Emlékeztetett: az utóbbi napokban kiderült, újabb veszély leselkedik a biztonságunkra. A közel-keleti háború hatására elindulhatnak a migránsok Magyarország felé. Magyarország ma azért biztonságos, mert migránsmentes – tette hozzá.
A választások tétjéről szólva kifejtette, a magyarok pénzéről is szó van. Mint mondta, óriási kockázat lenne Magyar Pétert a kormányhoz engedni, a változás most nagyon veszélyes.
Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog
– jegyezte meg Lázár János. Közölte: aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.
A miniszter elmondta, hogy a Fidesz nyugodt erővel fogja megnyerni a választásokat. Mint jelezte, a nyugodt azt jelenti, hogy politikájukat az összefogásra és a szeretetre építik. Az erő pedig azt jelenti, hogy gyávaságból nem lehet választást nyerni.
– Legyetek büszkék arra, ami elértünk. Az erő velünk van – tette hozzá.
Lázár János emlékeztetett: sokan kérdik tőle, hogy miért érdemes még Orbán Viktorra szavazni. A miniszter válasza, hogy azért, mert az elmúlt negyven esztendőben aki bajban volt, számíthatott Orbán Viktorra. Azt kérte, hogy április 12-én mindenki álljon a kormányfő mögé.
A magyarokat nem lehet megzsarolni
– Arra kérem önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort – kezdte beszédét Orbán Viktor az országjárás esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyen emberekre van szüksége.
Felidézte, hogy ő maga Esztergom díszpolgára, és mindig megtiszteltetésnek tartja, ha az ország első városába látogathat. Előző nap Nagykanizsán járt, ahol nagy tömeg fogadta, és a helyiek azt üzenték: elvégzik a dolgukat, és győzni fognak.
Mindenhol többségben vannak, így fölényes győzelem várható – jelentette ki a kormányfő.
Arról is szólt, hogy Ukrajna, a Tisza Párt és Brüsszel részéről is nyomás nehezedik Magyarországra, mert kormányváltást szeretnének. Hangsúlyozta: a magyarokat nem lehet megfélemlíteni vagy zsarolni. Úgy vélte, hasznos, ha a tiszás szimpatizánsok is részt vesznek a rendezvényeken, mert így párbeszéd alakulhat ki. Mint mondta, aki eljön, az összefogást és elkötelezettséget láthat. A választás után mindannyian magyarok maradunk, ezért nemzeti egységet kell teremteni. A tiszásokat arra kérte, ne zárkózzanak el, mert a választások után szükség lesz a párbeszédre.
A miniszterelnök elmondta, hogy csupa olyan bajjal találta magát szembe Magyarország, amiről nem tehettek. Az orosz–ukrán háborúért semmilyen felelősség nem terhel bennünket, mégis négy évet kellett a háború árnyékában kormányozni. A háború pedig blokkolja a gazdaságot.
– Azt mondtuk, hogy nézzük, mit lehet ebből kihozni. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol csak egyszázalékos gazdasági növekedés van, de tizenegy százalékkal növeltük a minimálbért – emlékeztetett Orbán Viktor.
Mint jelezte, be tudtak vezetni a fiataloknak egy olyan otthonteremtési rendszert, aminek nincs párja Európában. A háború árnyékában is visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük bevezetni a 14. havi nyugdíjat – tette hozzá.
Kitért arra is, hogy 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott az országban, ma viszont 4,7 millióan. Ha pedig újra megkapják a bizalmat, akkor a ciklus végére ötmillió ember fog dolgozni és az átlagbér eléri az egymillió forintot.
A családtámogatások kapcsán pedig tudatta: sehol nem történt olyan, hogy azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek legyenek. Ez csak Magyarországon lehetséges – emelte ki a miniszterelnök.
– Ha olyan Magyarországot akarunk, amit a családok uralnak, akkor az édesanyákat és a gyermekeket meg kell erősítenünk. A családokat anyagilag is meg kell erősíteni – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő leszögezte, hogy folytatják a családokat erősítő nemzeti politikájukat.
Hozzátette: a nemzeti vagyont megkétszerezték, a nemzeti aranytartalék 2010-ben három tonna volt, ma 103 tonna.
Nem tartozunk semmivel az ukránoknak
Úgy fogalmazott, 2022-ben vállalták, hogy kimaradnak az orosz–ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket befogadták, és tanulhatnak ukránul – emlékeztetett. Az ukránok eközben megtagadják a lehetőséget a kárpátaljai magyaroktól, hogy az anyanyelvükön tanuljanak.
Minden segítséget megadtunk az ukránoknak, nem tartozunk nekik semmivel.
Még ők tartoznak nekünk, de a magyar nem uzsorás fajta, így nem nyújtjuk be a számlát – jegyezte meg. A kormányfő szerint a fő kérdés, hogy sikerül-e megújítani azt a nemzeti szövetséget, hogy kimaradjunk a háborúból, ez ugyanis csak nemzeti egységgel lehetséges.
A kormányfő szerint nem elég nem akarni a háborút, tudni kell kimaradni belőle. Ezért van szükségük 2026-ban minél nagyobb támogatásra. Azt mondta, különleges a mostani választási kampány, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt, számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon – állapította meg. Két erő feszül ugyanis egymásnak ma Európában: a háborúellenesek és a háborúpártiak. Vannak, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és vannak, akik a saját népük érdekeit nézik.
Magyarország az élő példa arra, hogy ha akarsz, kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás
– emelte ki a miniszterelnök. Felidézte: Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, 2022-ben pedig lezárták a Magyarországra vezető gázvezetéket. Azonban ezt hazánk nem szenvedte meg, mert Szijjártó Péternek leesett a tantusz, hogy meg kell építeni a Déli Áramlat gázvezetéket. Most megcsinálták az olajblokádot és lövik annak a gázvezetéknek az Oroszország területén lévő szakaszát, amelyen keresztül délről tudjuk hozni a gázt.
– Ez egy terrorállam. Sohasem fordulhat elő, hogy Magyarországot bárki megzsarolja, fenyegesse, és így akarjon előnyt szerezni velünk szemben – tette hozzá Orbán Viktor.
A kormányfő tudatta, hogy fokozatosan leállítják a gázszállításokat Ukrajna felé.
– Ha nincs olaj, nincs gáz. Ha nincs olaj, nincs pénz – húzta alá. Leszögezte, hogy a Barátság kőolajvezetéket az ukránoknak újra kell indítaniuk. Amíg nem teszik meg, semmilyen pénzügyi támogatást nem kapnak Brüsszelből, mert a magyar kormány meg fogja akadályozni.
Az EU hitelt vesz fel a bankároktól és kölcsönadja Ukrajnának, amit akkor kell visszafizetniük, ha az oroszok jóvátételt fizetnek. A hitel mögött a tagállamok biztosítják a fedezetet. Ez azt jelenti, hogy
ha ukránbarát kormányt választunk, amely ezt a hitelt elfogadja, akkor még a gyermekeink is törleszteni fogják ezt a kölcsönt
– ismertette Orbán Viktor. Hozzátette: nekik van tapasztalatuk, ez a legkeményebb valuta az európai politikában.
– Ahhoz, hogy nemet tudjunk mondani, tiszta fej, hidegvér és biztos kéz kell. Ma ezt csak mi tudjuk megadni Magyarországnak – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban, ismeri a saját népét. Egyre többen jönnek elő, jól látszik, hogy a Fidesz mellett állnak többen, és meg fogják nyerni ezt a választást – közölte.
Nem holnap reggel lesz a választás, addig lesz itt némi munka – mutatott rá Orbán Viktor. Megemlítette, hogy az amerikaiak szerint a választópolgár inkább hisz a szomszédainak, mint a politikusnak. Arra kért mindenkit, beszéljenek a szomszédokkal, és mondják el, mi a választás tétje. Arra kérte a jelenlevőket, őt is bátorítsák, mert nagy munka áll előtte.
Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten és Nagykanizsán állt színpadra a miniszterelnök. Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort, ami a helyszínen készült képek alapján Esztergomban is így van.
