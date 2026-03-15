Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani - Videó
Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán , amelyben Lázár János és Szijjártó Péter társaságában várja a Kossuth téri ünnepség kezdetét. A kormányfő mellett a két miniszter is beszédet mond majd.
Hárman még sose voltunk egyszerre a színpadon, kipróbáljuk, hátha bejön
– mondta Orbán Viktor.
Lázár János építési és közlekedési miniszter elárulta, három jó beszédet hallhatnak majd az ünneplők.
A kormányfő arra a kérdésre, hogy miért érdemes most kimenni a Kossuth térre azt válaszolta:
Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani.
– Siessenek! – tette hozzá Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
