Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani - Videó

A miniszterelnök Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel együtt várja a Kossuth téri ünnepség kezdetét.
2026. március 15., vasárnap 15:46
Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán , amelyben Lázár János és Szijjártó Péter társaságában várja a Kossuth téri ünnepség kezdetét. A kormányfő mellett a két miniszter is beszédet mond majd.

Hárman még sose voltunk egyszerre a színpadon, kipróbáljuk, hátha bejön

– mondta Orbán Viktor.

Lázár János építési és közlekedési miniszter elárulta, három jó beszédet hallhatnak majd az ünneplők.


A kormányfő arra a kérdésre, hogy miért érdemes most kimenni a Kossuth térre azt válaszolta:

Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani.

– Siessenek! – tette hozzá Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter. 

 

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

