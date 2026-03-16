A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését
Orbán Viktor: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol
A felvételen látható, ahogy Daniel Freund, a hungarofób EP-képviselő is részt vett a Tisza Magyar Péter rendezvényén.
Szűcs Gábornak, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagjának, Patrióta véleményvezérének nyilatkozott.
Azt szeretném látni, hogy Ukrajnát megvédjük az orosz háborús bűnösöktől!
- mondta Daniel Freund, aki ezzel és a következő kijelentésével is lebuktatta Magyar Pétert.
Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának és engedi a katonai támogatását Ukrajnának és szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia
- fogalmazott a baloldali politikus.
Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar, a Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesíti.
Ezt itt mindenki tudja, csak legfeljebb nem szokták bevallani. Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta, azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja, ezek itt népszerű dolgok, ezért elárulta akarván kívül is a haverjait, de hát ilyen a politika
– mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor hozzátette, hogy április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.
