Orbán Viktor: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol

Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol. Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak – jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldali videójában.
2026. március 16., hétfő 13:21
A felvételen látható, ahogy Daniel Freund, a hungarofób EP-képviselő is részt vett a Tisza Magyar Péter rendezvényén.

Szűcs Gábornak, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagjának,  Patrióta véleményvezérének nyilatkozott.

Azt szeretném látni, hogy Ukrajnát megvédjük az orosz háborús bűnösöktől!

- mondta Daniel Freund, aki ezzel és a következő kijelentésével is lebuktatta Magyar Pétert.

Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának és engedi a katonai támogatását Ukrajnának és szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia

- fogalmazott a baloldali politikus.

Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar, a Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesíti. 

Ezt itt mindenki tudja, csak legfeljebb nem szokták bevallani. Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta, azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja, ezek itt népszerű dolgok, ezért elárulta akarván kívül is a haverjait, de hát ilyen a politika

 – mondta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor hozzátette, hogy április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.

