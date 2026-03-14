Orbán Viktor: A kormány védett árral segíti a magyarokat

Több európai országban az ezer forinthoz közelít a benzin literenkénti ára.
2026. március 14., szombat 13:01
Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Mi védett árral védjük a magyar embereket!

– hangsúlyozta a kormányfő.


Mint arról a Tények.hu is beszámolt, a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád ellensúlyozása érdekében a kormány felszabadította a stratégiai készletek egy részét. A hazai autósok költségeinek féken tartásáért pedig védett árat vezetett be, így a magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai, magánszemélyek, vállalkozók és mezőgazdasági termelők március 10-től a 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot fizetnek.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

