Orbán Viktor: A kormány védett árral segíti a magyarokat
Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Mi védett árral védjük a magyar embereket!
– hangsúlyozta a kormányfő.
Mint arról a Tények.hu is beszámolt, a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád ellensúlyozása érdekében a kormány felszabadította a stratégiai készletek egy részét. A hazai autósok költségeinek féken tartásáért pedig védett árat vezetett be, így a magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai, magánszemélyek, vállalkozók és mezőgazdasági termelők március 10-től a 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot fizetnek.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
