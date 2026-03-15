Orbán Viktor a Békemenet napján üzent

A Békemenet minden olyan ellen tiltakozás, amit a nemzeti oldal nem tud elfogadni, március 15-én a demonstráció Orbán Viktor beszédével zárul
A nemzeti ünnepen szervezett, minden idők legnagyobb Békemenetére hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. „A hazádnak szüksége van rád!” – üzente az esemény mottóját idézve a miniszterelnök.
2026. március 15., vasárnap 09:36
Frissítve: 2026. március 15., vasárnap 09:36
„Ma Békemenet” – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán szombaton reggel közzétett bejegyzésében.

„A hazádnak szüksége van rád!” 

– idézte a kormányfő az esemény mottóját.

A március 15-én, nemzeti ünnepünkön szervezett, 11 órakor kezdődő Békemenet  aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja

– mondta el a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője.

A Békemenet ezért nemcsak egy demonstráció, hanem egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél

– fogalmazott.

Orbán Viktor miniszerelnök a Békemenet végén, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet. A kormányfő korábban a beszédírás titkába is beavatta követőit.  

Nyitókép: a 2025. október 23-i Békemenet, fotó: MTI

 

