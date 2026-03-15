Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Orbán Viktor a Békemenet napján üzent
„Ma Békemenet” – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán szombaton reggel közzétett bejegyzésében.
„A hazádnak szüksége van rád!”
– idézte a kormányfő az esemény mottóját.
A március 15-én, nemzeti ünnepünkön szervezett, 11 órakor kezdődő Békemenet aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja
– mondta el a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője.
A Békemenet ezért nemcsak egy demonstráció, hanem egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél
– fogalmazott.
Orbán Viktor miniszerelnök a Békemenet végén, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet. A kormányfő korábban a beszédírás titkába is beavatta követőit.
Nyitókép: a 2025. október 23-i Békemenet, fotó: MTI
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten
A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen
A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit
Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja
Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!
Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!