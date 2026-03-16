Menczer: a Tiszának az ukrán kék-sárga, nekünk a piros-fehér-zöld

Két fotót osztott meg közösségi oldalán hétfőn Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, melyen az látható, ahogy a tiszások Ukrajnáért állnak ki Magyarország helyett.
2026. március 16., hétfő 11:43
Menczer Tamás bejegyzésében kijelentette, hogy a Tisza politikusai több alkalommal is ukrán zászlóval vagy annak színeivel jelentek meg nyilvános eseményeken. Az egyik közzétett fotón a tiszás európai parlamenti képviselői láthatók az Európai Parlament épületében, ukrán zászlót ábrázoló pólóban. A másik képen pedig a március 15-ei nagygyűlés részlete szerepel, ahol a résztvevők egy hatalmas ukrán zászlót feszítettek ki a tömegben.

A kommunikációs igazgató a képek mellé rövid, de határozott üzenetet írt. 

Mindenhol ukrán zászló. Az Európai Parlamentben is és március 15-én is. Ez a Tisza

 – fogalmazott.

A bejegyzésben Menczer Tamás azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a politikai választás világos. 

„Nekik az ukrán kék-sárga, nekünk csak a piros-fehér-zöld.”

A fideszes politikus a poszt végén arra kérte a választókat, hogy döntsenek a két irány között. 

Válassz!

 – írta.

