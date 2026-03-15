Megérkezett a Békemenet a Kossuth téri díszünnepségre

A Békemenet a Margit híd budai hídfőjétől fél 12-kor indult el, és a Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca útvonalon vonulva nem sokkal 13 óra előtt ért az Országházhoz. A menet vége ekkor hagyta el a hidat.

A Margit hídról elinduló menetet a Szent István körúton sűrű tömeg fogadta, ezért sokan a környező kisebb utcákon átvágva igyekeztek elérni a Kossuth teret, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.



A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül - mások mellett - látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Tuzson Bence igazságügyi minisztert, Vitályos Eszter kormányszóvivőt, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Fülöp Attilát, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárát, Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Simicskó Istvánt, a KDNP frakcióvezetőjét, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataky Attila és Nagy Feró előadóművészt.