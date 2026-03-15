Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!

Erről a helyről létszik csak igazán, hogy milyen sokan vagyunk. Mi vagyunk többen

– fogalmazott Lázár János a március 15-i állami ünnepségen. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy többen vannak a falvakban, a városokban, a határon innen és túl. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amit a választáson megmutat magából – tette hozzá.

Mint jelezte, egy éve járja az országot a Lázárinfókkal és van egy kérdés, amit sehol sem lehet megkerülni: miért szavazzanak ismét Orbán Viktorra? A miniszter válasza, hogy baj van a világban, ez a baj pedig közelít a határokhoz. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené – húzta alá.

– Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket – tette hozzá.