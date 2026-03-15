Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!
Erről a helyről létszik csak igazán, hogy milyen sokan vagyunk. Mi vagyunk többen
– fogalmazott Lázár János a március 15-i állami ünnepségen. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy többen vannak a falvakban, a városokban, a határon innen és túl. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amit a választáson megmutat magából – tette hozzá.
Mint jelezte, egy éve járja az országot a Lázárinfókkal és van egy kérdés, amit sehol sem lehet megkerülni: miért szavazzanak ismét Orbán Viktorra? A miniszter válasza, hogy baj van a világban, ez a baj pedig közelít a határokhoz. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené – húzta alá.
– Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket – tette hozzá.
Magyar Péter nem remény, hanem maga a kockázat
– Egy Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket, nézzétek csak meg, Trumppal nem találja a hangot, Putyinnal nem keresi, csak Zelenszkijjel barátkozik. Magyar Péter nem remény, hanem kockázat, még a saját híveinek sem. Drága tévedés lenne, aminek évekig fizetnénk az árát. A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás. Ő a világ egyik legjobb válságkezelője, vörösiszap katasztrófa, járvány, devizahitel krízis migránsválság, minden alkalommal megvédte a hazáját, mindenkit. A bajban, minden magyar számíthat Orbán Viktorra – mondta, kiemelve, hogy Magyar Péter épp az ellentéte.
Tartsunk saját Lázárinfókat!
– Mit csinál egy olajválság közepén? Ott árt, ahol tud, mert azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának. Nekünk Magyarország számít, nekünk az a fontos, hogy nőjön a magyarok bére, és ne a rezsije – közölte Lázár János.
Az építési és közlekedési miniszter arra kért mindenkit, amikor hazamentek, tartsanak ők is Lázárinfókat, a szomszédokkal, barátokkal, rokonokkal. – Legyen mindenkinek saját maszek lázárinfója, hiszen ti is tudjátok, milyen sok a kérdés és a bizonytalanság az emberekben. Nem kell félni a vitáktól, mert minden kérdésre vannak válaszaink – tette hozzá.
Ünnep a Kossuth téren
Lázár János az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mond beszédet. Az építési és közlekedési miniszter a központi ünnepség keretében, a Kossuth téren szólal fel Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepén, amely a nemzeti szuverenitásért, a polgári szabadságjogokért és a függetlenségért vívott küzdelmet jelképezi.
Ma is aktuális üzenetet hordoznak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei
Lázár János nemrégiben arról beszélt, a szívünk fölé tűzött kokárda most a „régi vágású” európai demokráciáért, a nemzeti önrendelkezésért, a józan ész hatalmáért és a teremtett világ tiszteletéért vívott küzdelmet is jelképezi.
A tárcavezető szerint az 1848–49-es események a jelenkor számára is aktuális üzenetet hordoznak, hiszen megint olyan időket élünk, amikor a múltbeli eseményeknek éppen a legdrámaibb, leginkább húsba vágó kérdésekre való válasza válik aktuálissá.
Sorsunk legfontosabb ügyeiben, mint élet és halál, háború és béke kérdésében ki hozhatja meg a végső döntést: mi magyarok, vagy mások helyettünk, a hátunk mögött, illetve a fejünk felett?
– tette fel a kérdést, majd rámutatott: sajnos ismét van olyan hatalmi központ, melynek kedve támadt úgy viselkedni és diktálni a magyaroknak, ahogy annak idején a császári Bécs tette. Ma is vannak Bach-huszárok, akik adminisztratív és politikai, hatalmi eszközökkel követnek el zsarnokságot, csak most máshogy hívják őket – fogalmazott. Képesek egy egész országot, nemzetet perbe fogni és megfosztani a jussától, csak azért, hogy kikényszerítsék az általuk vallott új birodalmi politika érvényesítését – jegyezte meg.
A miniszter szerint ez a politika három szóban foglalható össze: migráció, gender és háború, cserében a kormány válasza is három szó csupán: nem, nem és nem – Mi magyarok a két világháború áldozatai és legnagyobb vesztesei vagyunk, ezért már nem hagyhatjuk, hogy a harmadik világháborúba belerángassanak bennünket és nem vívhatunk háborút határainkon belül sem, pláne idegen érdekekért, távoli hatalmak megosztási kísérleteinek engedve – húzta alá Lázár János.
Nyitókép: MTI
