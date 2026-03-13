Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Kovács Zoltán: még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek
A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején, így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat - írta Kovács Zoltán.
Az államtitkár közölte, Magyar Péter ezúttal is össze-vissza hazudozik: állításaival ellentétben nincs elrendelve "Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár" a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett.
Ahogy minden március 15-én, most vasárnap is a központi ünnepség idején a Kossuth tér környezetében lesz érvényben légtérzár, ez minden nemzeti ünnepségen bevett biztonsági gyakorlat, hogy a résztvevők biztonságosan és zavartalanul ünnepelhessenek - jelezte. Hozzátette, hogy az ilyen korlátozás kezdeményezésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) jogosult, a végső döntést pedig a polgári légiközlekedési hatóság hozza meg.
Kovács Zoltán rámutatott, hogy a TEK által kezdeményezett légtérkorlátozások időpontja és területe nyilvánosan ellenőrizhető: a HungaroControl Zrt. által kiadott NOTAM-ban, a napi légtérfelhasználási tervben, valamint a MyDroneSpace alkalmazásban is.
Ezek segítik a drónhasználókat abban, hogy a jogszabályoknak megfelelően tájékozódjanak, és engedéllyel működjenek - fűzte hozzá.
Szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth téren, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet!
- fogalmazott az államtitkár.
