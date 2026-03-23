Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását + videó
Kocsis Máté: A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók
– A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta. Egy hétfőn megjelent hangfelvétel bizonyítja, hogy a hazaáruló Panyi Szabolcs idegen titkosszolgálatokkal működik együtt. Maga mondja el – idézte fel Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője aláhúzta: teszi mindezt azért, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot. Panyi kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy lehallgathassák Szijjártó Pétert – tette hozzá.
– Hazaáruló tiszás. És ezek után pofátlanul „független” újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó. A hazaáruló tiszás Panyi Szabolcs, aki megalkotója volt az orosz befolyásolásról szóló kamuhírnek, azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, és ki nem.
„Szép, új világ” lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor, ahogy Magyar Péter fogalmazott, „egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk”
– mutatott rá Kocsis Máté, majd hozzátette: a Fidesz nem fog Magyarország szuverenitásáról lemondani.
– Még 20 nap, és elzavarjuk a hazaárulókat! Fel, győzelemre – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.
Mint megírtuk, a Mandiner birtokába került egy hangfelvétel, amely szerint a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a riporter nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is működik a Tisza külügyi politikusával.
Nyitókép: Panyi Szabolcs Facebook-oldala
