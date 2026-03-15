Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

Te benned egy a nemzet! Föltünésed egész nemzetté tette a magyart

- idézte Jókai Mórnak a kokárdáról írt sorait az erdélyi politikus.

Megállapította: ahogyan 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy egy közösség akkor erős, amikor tagjai az összetartozást választják. Felelősséget vállalnak egymásért, mert tudják: nem állnak egyedül - áll az MTI közleményében.



Kelemen Hunor szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt. Intézményeket épített, iskolákat működtetett, közösségeket szervezett, családokat tartott meg. Március 15-e ugyanakkor arra figyelmeztet: a szabadságot nem elég kivívni, azt minden időben meg is kell őrizni. Ez a mai és a következő nemzedékek feladata is - tette hozzá.