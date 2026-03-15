Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért
Te benned egy a nemzet! Föltünésed egész nemzetté tette a magyart
- idézte Jókai Mórnak a kokárdáról írt sorait az erdélyi politikus.
Megállapította: ahogyan 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy egy közösség akkor erős, amikor tagjai az összetartozást választják. Felelősséget vállalnak egymásért, mert tudják: nem állnak egyedül - áll az MTI közleményében.
Kelemen Hunor szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt. Intézményeket épített, iskolákat működtetett, közösségeket szervezett, családokat tartott meg. Március 15-e ugyanakkor arra figyelmeztet: a szabadságot nem elég kivívni, azt minden időben meg is kell őrizni. Ez a mai és a következő nemzedékek feladata is - tette hozzá.
"Amikor egy nemzet, egy közösség összezár, képes a legnehezebb helyzeteken is felülkerekedni. Amikor azonban hagyja, hogy megosszák, a saját erejét gyengíti. Ezért mondjuk ma is: bennünk egy a nemzet. Isten éltesse a magyar szabadságot, és Isten éltesse a magyar közösséget!"
- zárta március 15-i üzenetét az RMDSZ elnöke.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
Zelenszkij is megjelent a tiszás meneten
A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen
A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit
Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja
Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!
Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!