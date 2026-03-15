Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen

Szervezett buszoztatással igyekszik mozgósítani támogatóit a Tisza Párt a nemzeti ünnepen tartott eseményükre. Miközben Magyar Péter a Fideszt rendszeresen vádolja buszoztatással, addig a saját támogatóit is buszokkal igyekszik összegyűjteni. A Magyar Nemzet korábban több információt is kapott arról, hogy a tiszás szervezők a Keleti Pályaudvar és a Hungexpo környékén igyekeznek majd eldugni a buszokat.

Az értesülések a két helyszínről igaznak bizonyultak, ott ugyanis a lap fotósa több tucat járművet fedezett fel, amelyekből folyamatosan szálltak ki a Tisza Párt tüntetésére érkező szimpatizánsok, majd pedig metróra ültetik őket, hogy azt a látszatot keltsék, önkéntesen érkeztek a menetre.

Információik szerint a buszok az ország több pontjáról indultak, és a kora délelőtti órákban megérkeznek a fővárosba. Úgy tudják, a szervezők arra kérték a buszoztatott szimpatizánsokat, hogy kisebb csoportokban közelítsék meg a gyülekezési pontként kijelölt Deák Ferenc teret.