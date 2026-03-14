Hidvéghi Balázs: átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

Hidvéghi Balázs videójában azt mondta: az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik.

Eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert "nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást" - hangsúlyozta.

Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába

- fogalmazott Hidvéghi Balázs.