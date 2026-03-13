Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon - VIDEÓ
Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz lakossági fórumot tartott - részletezte a Mandiner.
A térség tiszás képviselőjelöltjét arról próbálta a Mandiner riportere, Móna Márk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.
Azonban érdemi válaszok helyett gúnyos röhögés és fenyegető fellépés volt a reakció.
A Mandiner munkatársának azon kérdésére, hogy van-e kapcsolata Ukrajnával, a Zelenszkij-adminisztrációval a volt vezérkari főnök pusztán annyit tudott csak mondani, hogy „őrület”.
Földesen egyébként a Mandiner stábjának kameráját is megrongálták a „békés” aktivisták, és a rendőröket is ráhívták Móna Márkékra.
Olyan látványos karlendítést láthatunk Magyar Péter sajtófőnökétől, hogy azt még a régi Jobbik is megirigyelné – mutatjuk!
Kocsis: Magyar Péter hazudott - mégiscsak durva adóemelésre készülhet a Tisza
Menczer: Védjük meg Magyarországot! A hazádnak szüksége van rád
Szijjártó Péter: a balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll az ukrán elnök zsarolásának
Menczer: Bele akarnak tolni bennünket a háborúba
A tiszások azt akarják, hogy a magyarok is 1000 forintot fizessenek a benzinért
Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét - Videó
Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy a Tisza csak adományokból kampányol és tartja fenn magát
Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye: ötpontos előnye van a Fidesznek
Szijjártó Péter: az amerikaiak léptek, de Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül
Sok pénzt hagy a magyar családoknál a védett ár