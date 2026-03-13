Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon - VIDEÓ

Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz lakossági fórumot tartott - részletezte a Mandiner.

A térség tiszás képviselőjelöltjét arról próbálta a Mandiner riportere, Móna Márk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.



Azonban érdemi válaszok helyett gúnyos röhögés és fenyegető fellépés volt a reakció.

A Mandiner munkatársának azon kérdésére, hogy van-e kapcsolata Ukrajnával, a Zelenszkij-adminisztrációval a volt vezérkari főnök pusztán annyit tudott csak mondani, hogy „őrület”.