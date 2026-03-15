Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Elindult a Békemenet a Kossuth téri díszünnepségre
A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet a Margit híd - Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca útvonalon vonul az Országházhoz, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendeznek állami ünnepséget.
A résztvevők a II. kerületi Elvis Presley téren gyülekeztek, a környező utcákat is megtöltötték a szimpatizánsok - áll az MTI tájékoztatásában.
A menet elején két nemzeti színű molinót visznek "Békemenet", illetve "Nem leszünk ukrán gyarmat!" felirattal.
A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül - mások mellett - látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataky Attila és Nagy Feró előadóművészt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
+Ez is érdekelheti
