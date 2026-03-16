Elemző: Minden idők legnagyobb Békemenetéve erőt demonstrált a jobboldal

Szikra Levente elmondta: a tömeg nagyságát a legpontosabban a mobilcellák adatai alapján lehet megbecsülni, mivel ezek megmutatják, hány mobiltelefon tartózkodott az adott területen. Az adatok szerint nemcsak a Kossuth tér telt meg, hanem a környező utcák is zsúfolásig.

A Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton tartott tiszás rendezvényen viszont hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Az elemző hangsúlyozta, hogy a Békemenet elsősorban mozgósító és lelkesítő esemény, amely 2012 óta a jobboldali szavazótábor egyik legnagyobb és legfontosabb rendezvényének számít. Hozzátette, hogy a Békemenet minden alkalommal kiáll a kormány mellett, és azt demonstrálja, hogy a kormány politikája mögött jelentős társadalmi támogatottság áll Magyarországon.

Szikra Levente szerint a választásokat megelőző hetekben különösen fontos szerepe van az ilyen eseményeknek. Az április 12-i voksolás előtt a Békemenet képes lelkesíteni és mozgósítani a jobboldali szavazókat, valamint megmutatni, hogy a kormány politikájának továbbra is komoly támogatottsága van.

