Elemző: Minden idők legnagyobb Békemenetéve erőt demonstrált a jobboldal

Szikra Levente elmondta: a tömeg nagyságát a legpontosabban a mobilcellák adatai alapján lehet megbecsülni, mivel ezek megmutatják, hány mobiltelefon tartózkodott az adott területen. Az adatok szerint nemcsak a Kossuth tér telt meg, hanem a környező utcák is zsúfolásig.
A Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton tartott tiszás rendezvényen viszont hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség.
Az elemző hangsúlyozta, hogy a Békemenet elsősorban mozgósító és lelkesítő esemény, amely 2012 óta a jobboldali szavazótábor egyik legnagyobb és legfontosabb rendezvényének számít. Hozzátette, hogy a Békemenet minden alkalommal kiáll a kormány mellett, és azt demonstrálja, hogy a kormány politikája mögött jelentős társadalmi támogatottság áll Magyarországon.
Szikra Levente szerint a választásokat megelőző hetekben különösen fontos szerepe van az ilyen eseményeknek. Az április 12-i voksolás előtt a Békemenet képes lelkesíteni és mozgósítani a jobboldali szavazókat, valamint megmutatni, hogy a kormány politikájának továbbra is komoly támogatottsága van.
Az elemző kitért Orbán Viktor miniszterelnök beszédének legfontosabb üzenetére is. A kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország előtt nehéz és kockázatos időszak áll, amikor a tapasztalat, a tudás és a higgadtság sokkal többet ér a kísérletezésnél. Szikra Levente szerint a kormány üzenete egyértelmű: a jelenlegi nemzetközi helyzetben tapasztalt vezetésre van szükség.
A vezető elemző úgy fogalmazott: a világpolitikában jelenleg több konfliktus is feszültséget okoz. Az orosz–ukrán háború továbbra is tart, miközben a Közel-Keleten is egyre súlyosabbá válik a helyzet. Emellett az energiapiacon is komoly krízis alakult ki, ami Európa gazdaságát is érinti. Szikra Levente szerint ebben a bizonytalan helyzetben a kormány álláspontja az, hogy a stabilitás és a tapasztalat kulcsfontosságú.
A beszélgetés során szóba került az is, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban felfüggesztette a tengeri úton szállított orosz kőolajra vonatkozó szankciókat. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.
Szikra Levente szerint Brüsszelben viszont ideológiai alapon kezelik a szankciók kérdését, és nem hallgatnak a racionális érvekre, ezért kevés esély van arra, hogy változás történjen. Hozzátette: Magyarországon a Fidesz–KDNP képviseli azt az álláspontot, amely ellenzi az Oroszországgal szembeni szankciókat, míg a Tisza Párt inkább az európai politikai elithez kíván közeledni, és támogatja az Ukrajnával kapcsolatos uniós lépéseket, így Ukrajna unióban való belépését is.
Az interjúban szó esett az úgynevezett aranykonvoj ügyéről is. Elhangzott, hogy a korábbi ukrán miniszterelnök szerint akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is köze lehet az ügyhöz. Szikra Levente úgy fogalmazott: számos kérdés merült fel a történettel kapcsolatban, amelyekre eddig nem érkezett egyértelmű válasz.
Szerinte különösen gyanús, hogy a modern pénzügyi rendszerben – amikor az utalások szinte azonnal megtörténnek – miért volt szükség nagy mennyiségű készpénz szállítására. Emellett azt is kifogásolta, hogy a konvojban titkosszolgálati tisztek is jelen voltak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.
Az elemző szerint az ukrán fél eddig nem adott kielégítő válaszokat sem erre, sem a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos kérdésekre. Úgy véli, az ügy tisztázása fontos lenne, mert számos kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt. Ezzel az ukránok beavatkoznak a magyar választási kampányba a Tisza Párt oldalán, hiszen nem szeretnék tisztázni azokat a gyanús kérdéseket, amelyek az elmúlt időszakban felmerültek.
