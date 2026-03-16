2026. március 16. hétfő, Henrietta
16°C Budapest
március 15
tisza párt
fidesz

MTÜ: a Kossuth Lajos téri rendezvényen 180 ezren, a Hősök terén tartott ünnepségen 150 ezren vettek részt

Deák Dániel szerint egyértelműen bebizonyosodott, mivel a Békemeneten voltak többen, a Fidesz képes az eredményes mozgósításra
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség - közölte az MTÜ az MTI-vel vasárnap.
2026. március 16., hétfő 07:51
Vágólapra másolva!

Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt - ismertették.

Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak - írták.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/ MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra