2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
bóka jános
Tárkányi Zsolt
fotó

Bóka János: „Így integetnek?” – újabb botrány a Tisza körül
Heves vitát váltott ki egy nyilvánosságra került fotó, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni képviselőjelöltje látható egy futballultrák által szervezett vonuláson. Bóka János szerint a felvétel egyértelmű, a Tisza Párt viszont azt állítja, hogy a politikus csupán integetett.
2026. március 14., szombat 10:42
Frissítve: 2026. március 14., szombat 10:47
Vágólapra másolva!

A vita egy olyan fotó miatt robbant ki, amelyen Tárkányi Zsolt kart lendít egy vonulás során. A politikus elismerte, hogy valóban ő látható a képen, ugyanakkor azt mondta, a mozdulat félreérthető, és nem azt jelenti, amit sokan belelátnak. Bóka János élesen bírálta a Tisza Párt reakcióját.


„Nem akarunk antiszemita képviselőket”
A miniszter szerint a magyarázatok nem meggyőzőek, és úgy fogalmazott:

Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát.

A politikus úgy látja, hogy a történet túlmutat egyetlen fotón, mert szerinte az is kiderül belőle, milyen reakciókra lehet számítani az ellenzéki párttól hasonló ügyekben. Bóka János hangsúlyozta: Magyarországon nincs helye antiszemita politikusoknak az Országgyűlésben.

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala

 

 

