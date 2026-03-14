Bóka János: „Így integetnek?” – újabb botrány a Tisza körül

A vita egy olyan fotó miatt robbant ki, amelyen Tárkányi Zsolt kart lendít egy vonulás során. A politikus elismerte, hogy valóban ő látható a képen, ugyanakkor azt mondta, a mozdulat félreérthető, és nem azt jelenti, amit sokan belelátnak. Bóka János élesen bírálta a Tisza Párt reakcióját.



„Nem akarunk antiszemita képviselőket”

A miniszter szerint a magyarázatok nem meggyőzőek, és úgy fogalmazott:

Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát.

A politikus úgy látja, hogy a történet túlmutat egyetlen fotón, mert szerinte az is kiderül belőle, milyen reakciókra lehet számítani az ellenzéki párttól hasonló ügyekben. Bóka János hangsúlyozta: Magyarországon nincs helye antiszemita politikusoknak az Országgyűlésben.