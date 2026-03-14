Itt a Tisza eddigi legnagyobb leégése
Bóka János: „Így integetnek?” – újabb botrány a Tisza körül
A vita egy olyan fotó miatt robbant ki, amelyen Tárkányi Zsolt kart lendít egy vonulás során. A politikus elismerte, hogy valóban ő látható a képen, ugyanakkor azt mondta, a mozdulat félreérthető, és nem azt jelenti, amit sokan belelátnak. Bóka János élesen bírálta a Tisza Párt reakcióját.
„Nem akarunk antiszemita képviselőket”
A miniszter szerint a magyarázatok nem meggyőzőek, és úgy fogalmazott:
Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát.
A politikus úgy látja, hogy a történet túlmutat egyetlen fotón, mert szerinte az is kiderül belőle, milyen reakciókra lehet számítani az ellenzéki párttól hasonló ügyekben. Bóka János hangsúlyozta: Magyarországon nincs helye antiszemita politikusoknak az Országgyűlésben.
Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala
Szijjártó Péter: A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik
Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek
Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!
Szijjártó Péter: Bebizonyosodott, az ukránok egyértelműen a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal
Szijjártó Péter: itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!
Minden eddiginél többen lesznek a Békemeneten + videó
Orbán Viktor: A kormány védett árral segíti a magyarokat
Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot
Orbán Viktor: Zelenszkij itt nem parancsol! + videó
Szijjártó Péter: szuverén nemzeti kormányra van szükség a háborúból való kimaradáshoz
Szijjártó Péter: a jelenlegi nehézségek közepette a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak