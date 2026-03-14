Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot

Izrael magyarországi nagykövetsége bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyben hangsúlyozta: nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár.

A diplomáciai képviselet szerint az ilyen jelenségek különösen aggasztóak akkor, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai szereplők vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy az eset mikor történt.