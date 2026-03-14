2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
nagykövetség
tisza párt
szimbólum

Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot

Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot
Izrael magyarországi nagykövetsége aggodalmát fejezte ki a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával kapcsolatos esetek miatt. A nagykövetség a Tisza Pártot felszólította arra, hogy egyértelműen ítélje el az ilyen jelenségeket.
2026. március 14., szombat 12:01
Vágólapra másolva!

Izrael magyarországi nagykövetsége bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyben hangsúlyozta: nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár.

A diplomáciai képviselet szerint az ilyen jelenségek különösen aggasztóak akkor, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai szereplők vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy az eset mikor történt.

 

A közleményben a nagykövetség felszólította a Tisza Pártot, hogy ítélje el az ilyen cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el a náci szimbólumok megjelenítését vagy használatát.

Nyitókép: Dohány Utcai Zsinagóga Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra