Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

Gönczi Gábor is arra kér mindenkit, töltse ki és küldje vissza a nemzeti petíció ívét
Száguld a Nemzeti Petíció – már több mint másfélmilliónál jár a visszaküldött ívek száma. Az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik – kezdte közösségi oldali videójában Hidvéghi Balázs államtitkár pénteken.
2026. március 13., péntek 11:55
Kifejtette, hogy eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást.

Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába 

– tette hozzá az államtitkár.

Kiemelve, hogy egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjaiknak is.

Mi nemet mondunk a háborúra: ez nem a mi háborúnk és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért! Mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.

Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk! 

– szögezte le a fideszes politikus.

