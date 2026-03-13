Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét - Videó

Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tartott lakossági fórumot - írja a lap.

Móna Márk riporter volt vezérkari főnököt arról próbálta kérdezni, mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.

Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés.

Majdnem újabb fizikai atrocitás történt

Sőt, az események Földesen is váratlan fordulatot vettek. Annak ellenére, hogy nemrég ismét kihallgatták Ruszin-Szendit abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte a lap újságíróját, Móna Márkot, a politikusjelölt igencsak fenyegetően lépett fel az újságíróval szemben.