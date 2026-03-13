Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét - Videó
Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tartott lakossági fórumot - írja a lap.
Móna Márk riporter volt vezérkari főnököt arról próbálta kérdezni, mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.
Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés.
Majdnem újabb fizikai atrocitás történt
Sőt, az események Földesen is váratlan fordulatot vettek. Annak ellenére, hogy nemrég ismét kihallgatták Ruszin-Szendit abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte a lap újságíróját, Móna Márkot, a politikusjelölt igencsak fenyegetően lépett fel az újságíróval szemben.
Láthatóan ingerülten indult fel felé, és mikor Móna szerette volna megtudni, hogy miért nem nyilatkozik neki, azt a választ kapta, hogy mert „mindig hazudnak”.
Amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.
Nyitókép: Képernyőfelvétel
