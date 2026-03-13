A tiszások azt akarják, hogy a magyarok is 1000 forintot fizessenek a benzinért

Orbán Balázs Facebook-oldalán megosztott keddi bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszások 1000 forint közeli benzinárakat akarnak.

Európában van, ahol már most is 1000 forint közelében a benzin

– közölte a politikus, majd hozzátette, hogy a Zelenszkijjel közösen tervezett gazdasági káosz Magyar Péter választási esélyeit növelné.