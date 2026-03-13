Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
A tiszások azt akarják, hogy a magyarok is 1000 forintot fizessenek a benzinért
Orbán Balázs Facebook-oldalán megosztott keddi bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszások 1000 forint közeli benzinárakat akarnak.
Európában van, ahol már most is 1000 forint közelében a benzin
– közölte a politikus, majd hozzátette, hogy a Zelenszkijjel közösen tervezett gazdasági káosz Magyar Péter választási esélyeit növelné.
Azt akarják, hogy a magyarok is ennyit fizessenek, ahogy Zelenszkijjel kitervelték, a gazdasági káosz Magyar Péter választási esélyeit segítené
– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, de megnyugtatóan hozzátette, hogy a Fidesz nem hagyja magát, és meg fogja védeni a magyar családokat.
A számításuk nem jött be, az árakat nem engedjük elszállni, az olajblokádot le fogjuk törni, a magyar családokat meg fogjuk védeni
– zárta Orbán Balázs.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala
