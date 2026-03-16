A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését
Nagyon fontos tétel lenne egyfelől a fű lakossági termesztése a szegényebb régiókban
− válaszolta Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője a Partizánban Gulyás Mártonnak arra a kérdésére, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt miből növelné az állam bevételeit leginkább.
A rutinos műsorvezető hangja elcsuklott, és csak annyit tudott mondani,
bocsáss meg...
de a politikus folytatta, hogy a marihuánaültetvények elterjesztése a vidéki leszakadó rétegeknél jó ötlet, mert a növény „tök jól” megterem a magyar klímánál.
Gulyás, mint aki nem jól értette Nagy szavait, megismételte, hogy a Kutyapárt legalizálná a fogyasztást, a termesztést és az lenne a javaslatuk, hogy a lakosság álljon rá a háztáji termesztésre. „Igen”, válaszolta a listavezető és hozzátette,
2-300 milliárd forintot be lehet hozni a 4. év után, ezt német és spanyol adatok alapján számolták ki.
A műsorvezető megjegyezte, hogy miután a marihuánát nem lehet exportálni, tehát a hazai igényeket elégítenék ki, ami annyit jelent, hogy ekkora értékben kellene Magyarországon füvet szívni, Nagy közölte, most is vásárolnak az emberek marihuánát, s egyébként meg lehetne spórolni évente 10-15 milliárd forintnyi bűnügyi költséget is.
