A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését

Nagyon fontos tétel lenne egyfelől a fű lakossági termesztése a szegényebb régiókban

− válaszolta Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője a Partizánban Gulyás Mártonnak arra a kérdésére, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt miből növelné az állam bevételeit leginkább.

A rutinos műsorvezető hangja elcsuklott, és csak annyit tudott mondani,

bocsáss meg...

de a politikus folytatta, hogy a marihuánaültetvények elterjesztése a vidéki leszakadó rétegeknél jó ötlet, mert a növény „tök jól” megterem a magyar klímánál.