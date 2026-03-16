2026. március 16. hétfő, Henrietta
11°C Budapest
nagy dávid
gulyás márton
partizán
kutyapárt
marihuána

A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését

Nagy Dávid, a Kutyapárt listavezetője
Nagy Dávid, a párt országos listavezetője a Partizánban azt mondta, évi 2-300 milliárd forintot be lehet hozni a 4. esztendő után, és meg lehetne spórolni 10-15 milliárdnyi bűnügyi költséget is.
2026. március 16., hétfő 17:25
Vágólapra másolva!

Nagyon fontos tétel lenne egyfelől a fű lakossági termesztése a szegényebb régiókban

− válaszolta Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője a Partizánban Gulyás Mártonnak arra a kérdésére, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt miből növelné az állam bevételeit leginkább.

A rutinos műsorvezető hangja elcsuklott, és csak annyit tudott mondani, 

bocsáss meg...

de a politikus folytatta, hogy a marihuánaültetvények elterjesztése a vidéki leszakadó rétegeknél jó ötlet, mert a növény „tök jól” megterem a magyar klímánál.

Gulyás, mint aki nem jól értette Nagy szavait, megismételte, hogy a Kutyapárt legalizálná a fogyasztást, a termesztést és az lenne a javaslatuk, hogy a lakosság álljon rá a háztáji termesztésre. „Igen”, válaszolta a listavezető és hozzátette, 

2-300 milliárd forintot be lehet hozni a 4. év után, ezt német és spanyol adatok alapján számolták ki. 

A műsorvezető megjegyezte, hogy miután a marihuánát nem lehet exportálni, tehát a hazai igényeket elégítenék ki, ami annyit jelent, hogy ekkora értékben kellene Magyarországon füvet szívni, Nagy közölte, most is vásárolnak az emberek marihuánát, s egyébként meg lehetne spórolni évente 10-15 milliárd forintnyi bűnügyi költséget is.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, Partizán

 

 

