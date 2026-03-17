Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból
A Fidesz lendületben, a Tisza megfáradt, állítja az elemző - Videó
Egyértelmű lendületet vett a Fidesz kampánya a Békemenettel, és ez a lendület csak nőtt a tegnapi első, kaposvári nagygyűlés után
– mondta a legújabb kampányértékelő videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: rengeteg ember jött össze Kaposváron, jóval több, mint Magyar Péter párhuzamos meg a korábbi kaposvári rendezvényén.
Ez is mutatja az elemző szerint, hogy a korábbi jobboldali csendes többség egyre aktívabb, immár a fideszesek számának növekedése is egyre jobban érzékelhető szerte az országban. Hangsúlyozta: a baloldali sajtó is kénytelen elismerni, hogy a Fidesz rendezvényein nagyon sokan vannak, és egyre elszántabbak az emberek.
Mint fogalmazott, az ukrán fenyegetés és zsarolás a kampány meghatározó kérdésévé vált, erre pedig nincs értelmes válasza Magyar Péternek. Mindez nyilvánvaló a közepén álló vagy bizonytalan szavazóknak is, ráadásul az sem kedvező Magyar Péternek, hogy Zelenszkij látványosan a Tisza kampányát igyekszik segíti. Az ilyen jellegű külső beavatkozás mindig rendkívül népszerűtlen.
Deák Dániel hozzátette:
Magyar Péter mondanivalója jól láthatóan még a sajátjai számára sem érdekes, amit jól mutat, hogy tömegesen mentek el a március 15-i beszédéről az érdeklődők.
Eddig szerinte az tartotta fenn a körülötte levő érdeklődést, hogy tőle várták, hogy megveri a Fideszt, de a Fidesz most egy magabiztos, győzelemre készülő pártnak tűnik, így ez a lelkesedés alábbhagyott.
Magyar Péter országjárása láthatóan eléggé megfáradt, még a baloldali sajtó sem nagyon tudósít már róla, eközben a jelöltjei szinte minden nap bakiznak, és meglehetősen alkalmatlan politikusok benyomást keltik, ezért is tiltotta meg nekik Magyar Péter a nyilatkozást. Ehhez képest Orbán Viktor új színt hozott a héten elindított fórumaival a hazai közéletbe, eközben a vezető fideszes politikusok is folyamatosan járjak az országot, és kampányolnak, mozgósítják a szavazókat – zárta kampányértékelő videóelemzését Deák Dániel.
Nyitókép: MTI
