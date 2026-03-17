A Fidesz lendületben, a Tisza megfáradt, állítja az elemző - Videó

Egyértelmű lendületet vett a Fidesz kampánya a Békemenettel, és ez a lendület csak nőtt a tegnapi első, kaposvári nagygyűlés után

– mondta a legújabb kampányértékelő videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: rengeteg ember jött össze Kaposváron, jóval több, mint Magyar Péter párhuzamos meg a korábbi kaposvári rendezvényén.

Ez is mutatja az elemző szerint, hogy a korábbi jobboldali csendes többség egyre aktívabb, immár a fideszesek számának növekedése is egyre jobban érzékelhető szerte az országban. Hangsúlyozta: a baloldali sajtó is kénytelen elismerni, hogy a Fidesz rendezvényein nagyon sokan vannak, és egyre elszántabbak az emberek.



Mint fogalmazott, az ukrán fenyegetés és zsarolás a kampány meghatározó kérdésévé vált, erre pedig nincs értelmes válasza Magyar Péternek. Mindez nyilvánvaló a közepén álló vagy bizonytalan szavazóknak is, ráadásul az sem kedvező Magyar Péternek, hogy Zelenszkij látványosan a Tisza kampányát igyekszik segíti. Az ilyen jellegű külső beavatkozás mindig rendkívül népszerűtlen.