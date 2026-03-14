Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Robbanás történt egy amszterdami zsidó iskolában
Halsema az ANP holland hírügynökségnek azt mondta, az épületben csak kisebb károk keletkeztek, hozzátéve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság hamar kiért a helyszínre.
A polgármester figyelmeztetett, hogy a városban élő zsidók egyre gyakrabban szembesülnek antiszemitizmussal.
Ez elfogadhatatlan
- hangsúlyozta.
Amszterdamban már megerősítették a zsinagógák és a zsidó közösségekhez kapcsolódó intézmények védelmét, miután péntek hajnalban gyújtogatás történt egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. A hatóságok abban az ügyben négy fiatalt őrizetbe vettek.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón
Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson
Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap
Öt évig tartotta fogva feleségét, csak napi egy tojást kapott az asszony
Iskola előtt fogtak el egy pedofilt, játékok és óvszerek voltak nála
Beismerés: Ukrajnának „nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen
Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét