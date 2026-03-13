Öt évig tartotta fogva feleségét, csak napi egy tojást kapott az asszony

Egy 46 éves egyesült államokbeli texasi férfit, James Earl Johnson-t azzal vádolják, hogy öt évig fogvatartotta 46 éves fogyatékkal élő feleségét, akinek napi egy tojást adott élelemként – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, az elkövető a családjával egy 344 milliós házban élt, ahol a feleségét öt évig bezárta egy szobába és teljesen elzárta a külvilágtól. Minimális ételt kapott, naponta egy tojást fogyaszthatott vacsorára, és az orvosi ellátást is megtiltotta neki.

A nő korábban, novemberben is értesítette a hatóságokat, hogy bántalmazzák, de amikor a rendőrök megérkeztek, az áldozat azt mondta, hogy őt és gyermekeit arra kérték, hogy ne beszéljenek a rendőrséggel.

Március 6-án sikerült egy rövid 911-es hívást kezdeményeznie, ugyanis a fogva tartója véletlenül a szobában hagyta a telefonját, mire a nő azonnal felhívta a segélyhívót, de eközben a férje visszatért, megütötte és visszavitte az ágyba, mielőtt befejezte volna a hívást a diszpécserrel.